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Не існує "хороших рускіх". Культурна платформа Ковчег "Україна" шокована співпрацею української диригентки Оксани Линів з російськими виконавцями

1 квітня, 2022 п'ятниця
21:58
Культура Ковчег Україна

Пані Линів офіційно заявила, що готова співпрацювати з росіянами, а для цього російським артистам достатньо лише написати заяву про засудження війни

Про це йдеться у заяві Культурної платформи Ковчег "Україна".

"Ми шоковані тим фактом, що 7- 9 квітня в Teatro Comunale Bologna його музична директорка українська диригентка Оксана Линів готує прем’єру опери Петра Чайковського "Іоланта" російською мовою за участі російських виконавців та музикантів.
Українські солісти та композитори уже відмовились від такої ганебної співпраці. Втім, сама пані Линів офіційно заявила, що готова співпрацювати з росіянами, а для цього російським артистам достатньо лише написати заяву про засудження війни", - йдеться у заяві.

Цей факт відбувається на тлі закликів Міністерства культури та інформаційної політики України та Ukrainian Institute - Українського інституту разом з усією українською культурною спільнотою до всіх культурних інституцій світу з роз'ясненням, чому потрібно припинити будь-яку співпрацю з росіянами, чому не існує "хороших рускіх", - пишуть у Ковчезі.

Рух Cancel Russia, - пишуть у заяві її автори, - неймовірними зусиллями вдалося переконати майже сто різних інституцій задекларувати публічну відмову від співпраці з Росією. Це зробила Мюнхенська філармонія, Карнеґі-хол, Каннський фестиваль, відмовишись брати у свою програму російські фільми й делегацію.

"Ми вважаємо, що культура є наймогутнішою зброєю у цій війні, і Росія впродовж століть використовувала саме культуру для прикриття своїх імперських злочинів. Тож "допоки Росія цілеспрямовано влаштовує геноцид української нації і її культури, допоки вбиває мирних людей, бомбить дитячі лікарні, школи, музеї, церкви, бібліотеки, будь-яка співпраця з представниками країни-агресора у будь-яких ініціативах та заходах нормалізує терористичні дії Росії і є неприпустимими" (цитата з відозви українських культурних інституцій до світу)", - йдеться у документі "Ковчегу".

"Продовжувати співпрацю з росіянами – це значить бути заодно з німецьким канцлером Олафом Шольцом, який вважає, що «ця війна – це війна Путіна», а простиє рускіє не винні, це бути суголосим з німецьким PEN-клубом, який заявляє, що жертви війни – це усі "росіяни доброї волі" і навіть "обмануті й погано оснащені російські солдати, які гинуть за фантазії та параною Путіна". "Ворог – Путін, а не Пушкін", — цією цитатою президента німецького PEN-клубу Деніза Юджеля можна резюмувати усіх поборників такого "гуманізму" по-німецьки. І тепер "славні" українці доєднуються до цього хору західних "гуманістів", - пишуть автори заяви.

"Особливим цинізмом, - ведуть далі підписанти заяви, - є однією рукою писати пост, у якому висловлювати співчуття диригенту Львівської опери з приводу трагічної загибелі його батьків в Ірпені, а іншою – підписувати контракти з тими, хто прямо причетний до їхнього вбивства".

За те, що відбувається нині в Україні, російська культура і російські культурні діячі несуть відповідальність поряд із російською зброєю. Бо саме культура і її носії поставляють в російські мізки уявлення про те, що таке "добре" і що таке "погано", саме вони вибудовують їхню систему цінностей – ту систему цінностей, яка дозволяє потім бомбити пологові будинки та музеї", - резюмують у "Ковчезі".

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заява
війна з Росією
Ковчег
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