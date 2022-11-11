НЕ ІСТФАК: Українці та поляки - друзі навіки?
НЕ ІСТФАК - це розмови двох друзів, журналістки Уляни Панасюк та вчителя історії Владислава Штегельського про наше минуле
Тема ефіру: Україна була частиною Європи ще 500 років тому! Україна в Речі Посполитій. Як жилося православним українцям в католицькій Речі Посполитій?
У гостях - Наталя Старченко, доктор історичних наук, наукова співробітниця Інституту української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського Національної академії наук України, дослідниця Речі Посполитої.
Дивіться на ютуб-каналі Еспресо сьогодні о 18:30
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НЕ ІСТФАК - це розмови двох друзів, журналістки Уляни Панасюк та вчителя історії Владислава Штегельського про наше минуле. Та ще й із запрошеними гостями-фахівцями:
- Інституту історії України НАН України;
- Українського інституту національної пам’яті;
- Провідних університетів країни та історико-культурних установ.
Говоримо про історію України та українців, росіян, поляків, кримських татар, доля яких пов'язана з нашою державою. Проєкт популяризує історію України і формує адекватну картину минулого, адже воно є підставою української ідентичності та запорукою єдності країни.
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