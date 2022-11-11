НЕ ІСТФАК: Українці та поляки - друзі навіки?

Тема ефіру: Україна була частиною Європи ще 500 років тому! Україна в Речі Посполитій. Як жилося православним українцям в католицькій Речі Посполитій?

У гостях - Наталя Старченко, доктор історичних наук, наукова співробітниця Інституту української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського Національної академії наук України, дослідниця Речі Посполитої.

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