"Не хочу його бачити": російський тенісист після питання про допінг образився на журналіста і заявив, що тому не місце на Олімпіаді
Тенісист Данііл Медведєв вимагав вигнати з Олімпіади журналіста з Чилі, який запитав його про ставлення до допінгу в російському спорті
Про це повідомляє російська служба Радіо Свободи.
Журналіст запитав, чи є "клеймо шахраїв" на російських спортсменах, і його особисте ставлення.
Медведєв відповів, що журналісту більше не варто працювати на Олімпіаді.
"Я більше не хочу його бачити", – заявив тенісист.
У Міжнародній федерації тенісу заявили, що не мають можливості позбавити акредитації журналіста та відсторонити його.
"Журналісти мають право запитувати що завгодно", – йдеться у заяві.
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