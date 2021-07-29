"Не хочу його бачити": російський тенісист після питання про допінг образився на журналіста і заявив, що тому не місце на Олімпіаді

Про це повідомляє російська служба Радіо Свободи.

Журналіст запитав, чи є "клеймо шахраїв" на російських спортсменах, і його особисте ставлення.



Медведєв відповів, що журналісту більше не варто працювати на Олімпіаді.

"Я більше не хочу його бачити", – заявив тенісист.

У Міжнародній федерації тенісу заявили, що не мають можливості позбавити акредитації журналіста та відсторонити його.



"Журналісти мають право запитувати що завгодно", – йдеться у заяві.