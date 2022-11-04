Не лізьте до нас зі своїми "совєтами"!
Вже сьогодні — ексклюзивно на ютубі Еспресо проєкт "НЕ ІСТФАК". У ньому журналістка Уляна Панасюк та вчитель Владислав Штегельський популяризують історію України й створюють адекватну картину нашого минулого. І все це - у діалозі із глядачами!
Тема сьогоднішньої програми: Не лізьте до нас зі своїми "совєтами"! Разом із фаховими істориками ведучі говоритимуть про те, як більшовики знищували нашу державу. Дізнаєтесь, чи справді Донбас був "загнаний" в Україну. Як за єдиною методичкою росіяни створювали псевдореспубліки ще 100 років тому. А наостанок дізнаєтеся, який відомий історичний факт насправді виявився міфом.
Усе це — в проєкті "Не істфак" на ютубі Еспресо. Вже о 18:30, не пропустіть!
Переглядати етер та коментувати можна тут:
НЕ ІСТФАК — це розмови двох друзів, журналістки Уляни Панасюк та вчителя історії Владислава Штегельського про наше минуле. Та ще й із запрошеними гостями-фахівцями:
- Інституту історії України НАН України;
- Українського інституту національної пам’яті;
- Провідних університетів країни та історико-культурних установ.
Говоримо про історію України та українців, росіян, поляків, кримських татар, доля яких пов'язана з нашою державою. Проєкт популяризує історію України й формує адекватну картину минулого, адже воно є підставою української ідентичності та запорукою єдності країни.
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