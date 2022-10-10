Ми завжди перемагали у битвах. Вони завжди дурили нас мирними договорами, які потім підступно порушували.

Московити знову програють. І вони знову шукають миру, щоб врятувати своє становище. З цією метою вони кинули всі свої велетенські медійні ресурси на розкрутку теми "миру". І ось вже є результат. Навіть у нас, в українському ФБ, все більше лунає голосів про ціну перемоги. Чи не завелика. Бо стільки ж гине молодих хлопців.

Скажу жорстко, але правду: кожен, хто зараз пише про мир, а не перемогу, або зрадник, або дурень, або просто обдурена російською пропагандою людина, що дуже переживає за своїх близьких у війську.

Не може бути ніякого миру, браття. Мир в розумінні московитів, це забрати наші землі та примиритися на нових кордонах. Це вже було в 14-му, коли вони анексували Крим. Потім у 2016, коли стабілізувалася лінія фронту на Донбасі. І кожного разу вони не зупинялися, а лізли все далі й далі. Невже вам відбило пам'ять, шановні миротворці? Невже ви не бачите, що кожного разу ми платимо все більшу і більшу ціну?

Ми маємо бути згуртовані, сильні, розважливі. Ціна перемоги дуже висока. Але, якщо зараз зупинитися на півдорозі й сплатити її не до кінця, ціна стане вищою на порядки. Ціною поразки у визвольних змаганнях початку XX століття став Голодомор і знищення такої кількості людей, що ніякій війні і не снилося.

Не мир, перемога!

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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