"Не підготувалися за 2 роки": Нацрада розкритикувала виконання каналами мовного закону і поклала відповідальність за моніторинг на Кременя

Про це йдеться у заяві регулятора.

"З одного боку, ми побачили, як недосконалість законодавства відбивається на поведінці різних верств суспільства, коли питання мови залишається засобом політичної війни, реальна робота замінюється визначенням ворогів, а спроби ганьблення опонентів підсилюються невмінням і небажанням читати закони; як незрілість певних державних інституцій продукує численні безпідставні звинувачення і "вироки"", - заявили у Нацраді.

Там вважають, що для тих, "хто призначив себе головними патріотами, питання мови – це інструмент у брудній політичній боротьбі, спосіб роз’єднання суспільства".

"Замість вкладання поміркованих грошей у створення звично якісного телепродукту телеканали поставилися до цього формально і навмисно спрощено, щоб потім апелювати до падіння рейтингів і втрати доходів", - йдеться у заяві.

Нацрада констатує, що індустрія виявилася непослідовною у питанні захисту мови.



"Одні гравці одразу проігнорували вимоги закону, скористалися цим для виграшу в конкурентному змаганні. Інші, недовго це терпівши, щойно переживши рейтингові втрати кількох днів, теж вдалися до порушення закону", - заявив регулятор.



Там додали, що мовники не готувалися до переходу два роки, які відвів на це законодавець – "зробили це в останню мить недбало, примітивно й формально".



"Прикро, що якість озвучання і дубляжу, які були і залишаються особливою гордістю кінопрокату протягом багатьох років, недоступна деяким телеканалам навіть за умови нечуваної досі фінансової підтримки з боку власника", - вважають у Нацраді.

Там назвали обурливим факт, що порушення закону відбувається з розумінням відсутності інструментів для покарання, "відбувається зухвало і з використанням слоганів про високі цілі".

"В ситуації, що склалася, за законами саме Уповноважений має контролювати виконання закону про мову. Відповідно виявлення, визначення порушень та реагування лежить виключно на ньому. І просте акцентоване надсилання листів регулятору – це слабкість, яку треба замінити роботою над законодавчим удосконаленням інституту Уповноваженого", - йдеться у повідомленні.



Там пропонують удосконалити законодавство, а також взятися за розробку економічних важелів: від штрафів і до системи державних грантів на створення україномовного контенту високої якості.

Нацрада закликала мовників чітко дотримуватися чинного законодавства.

"Ми закликаємо законодавців вивчити ситуацію і внести у законодавство зміни, необхідні для унормування відносин державних інституцій і медіаіндустрії", - підсумували у регуляторі.

Телеканал "1+1 " 19 липня показав серіал "Свати" в українському дубляжі. Однак глядачі почали висловлювати у соцмережах невдоволення цим дубляжем – скаржилася як на якість дубляжу, так і просто намову. 22 липня серіал транслювали російською.

Народний депутат Микола Княжицький публічно звернувся до Нацради з питань телебачення та радіомовлення з проханням відреагувати на порушення закону про мову.

23 липня група "1+1 медіа" повідомила, що транслюватиме російськомовні фільми та серіали мовою оригіналу, а на українську переходитиме поступово.