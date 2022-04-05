Не плануємо підливати масла у вогонь, - Китай про війну Росії з Україною у ООН
Китай не налаштований збайдужіло спостерігати за ситуацією в Україні
Про це заявив постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь, передає Інтерфакс-Україна.
"У питанні України Китай не шукає геополітичного власного інтересу. Ми не налаштовані збайдужіло спостерігати за ситуацією з боку, не кажучи вже про те, щоб підливати олію у вогонь. Є лише одна мета, якої ми щиро хочемо, і це мир. Китай продовжить просувати мирні переговори та відігравати конструктивну та відповідальну роль", - сказав Цзюнь.
Дипломат зазначив, що Китай продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні та сусіднім країнам.
"Згідно з міжнародним правом, мирне населення має бути позбавлене будь-яких форм насильства у збройних конфліктах. Атаки на цивільне населення не мають відбуватися", - зазначив Цзюнь.
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