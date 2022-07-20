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Головна війна з Росією "Не робіть наші народи ворогами": ЗСУ звернулися до білоруських військових

"Не робіть наші народи ворогами": ЗСУ звернулися до білоруських військових

20 липня, 2022 середа
19:12
війна з Росією Білорусь навчання війська танк

Збройні сили України виклали відеозвернення до білоруських військових, у якому закликали не виконувати злочинних наказів

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Захисники України звернулися до білоруських військовослужбовців із закликом не брати участі в російсько-українській війні на боці Росії.

"Залишайтеся вдома. Не виконуйте злочинні накази. Не робіть наші народи ворогами. Ваше майбутнє і майбутнє ваших дітей залежить тільки від вас самих", - йдеться у відеозверненні.

Також наші ЗСУ попередили білорусів, що у разі наступу на них чекає жорсткий спротив.

"Ви бачили, на що здатна наша армія, яка захищає свій народ, рідну землю від загарбників. Бачили каравани рефрижераторів із трупами окупантів. Бачили переповнені білоруські лікарні. Ми зможемо захистити себе, тим паче, що сьогодні з Україною весь світ", - говорять ЗСУ. 

Білорусів закликають здатися, якщо їх все-таки змусять перетнути кордон зі зброєю.

"Не виконуйте злочинних наказів свого керівництва. Не підіймайте зброю проти України. Захищайте свою Білорусь від реальних ворогів... Якщо вам, якимось чином змусять перетнути білорусько-український кордон зі зброєю у руках, не застосовуйте свою зброю. Зупиніться, опустіть зброю і почекайте на представників ЗСУ. У цьому випадку ніхто по вас не стрілятиме", - говориться у відео.

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Білорусь
ЗСУ
Військові новини
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