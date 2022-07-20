Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Захисники України звернулися до білоруських військовослужбовців із закликом не брати участі в російсько-українській війні на боці Росії.

"Залишайтеся вдома. Не виконуйте злочинні накази. Не робіть наші народи ворогами. Ваше майбутнє і майбутнє ваших дітей залежить тільки від вас самих", - йдеться у відеозверненні.

Також наші ЗСУ попередили білорусів, що у разі наступу на них чекає жорсткий спротив.

"Ви бачили, на що здатна наша армія, яка захищає свій народ, рідну землю від загарбників. Бачили каравани рефрижераторів із трупами окупантів. Бачили переповнені білоруські лікарні. Ми зможемо захистити себе, тим паче, що сьогодні з Україною весь світ", - говорять ЗСУ.

Білорусів закликають здатися, якщо їх все-таки змусять перетнути кордон зі зброєю.

"Не виконуйте злочинних наказів свого керівництва. Не підіймайте зброю проти України. Захищайте свою Білорусь від реальних ворогів... Якщо вам, якимось чином змусять перетнути білорусько-український кордон зі зброєю у руках, не застосовуйте свою зброю. Зупиніться, опустіть зброю і почекайте на представників ЗСУ. У цьому випадку ніхто по вас не стрілятиме", - говориться у відео.

Раніше повідомлялося, що білоруські військові можуть підписати контракт з армією Росії, щоби взяти участь у війні.

Збройні сили Білорусі проводять ротації військ поблизу білорусько-українського кордону.

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