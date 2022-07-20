Заступник голови Служби безпеки України 2014-2015 рр поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Є негласний дозвіл від влади Білорусі на те, щоб білоруські військовослужбовці за бажання могли підписувати контракти з армією Росії. Тобто, якщо вони мають бажання воювати, то переодягаються в російську форму й у складі збройних сил РФ можуть брати участь у бойових діях", - зазначив Ягун.

Генерал-майор СБУ додав, що навіть у разі участі армії Білорусі у війні проти України, чисельність такого війська, за оцінками експертів, сягатиме 20 тис.

"Білоруські військові сподіваються, що вони будуть ходити уздовж кордону й не братимуть участі у війні Росії проти України. Якщо врахувати повноцінну участь білоруської армії, фахівці нараховують близько 20 тис військових, які можуть перетнути кордон. Для цього треба понад тиждень часу", - зауважив Віктор Ягун.

Навчання Збройних сил Білорусі поблизу кордону з Україною продовжено як мінімум до 23 липня.

16 липня Збройні сили України показали, як зміцнюють позиції на кордоні з Білоруссю.

Того ж дня експерт Defense Express Іван Киричевський висловив думку, що Білорусь не готова вступити у війну, а країна-агресорка Російська Федерація наразі не має резервів для повторного наступу з білоруської території на Київ. А генерал Збройних Сил Польщі Вальдемар Скшипчак припустив, що російські окупанти не мають потенціалу для повторного наступу на столицю України Київ з території Білорусі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb