Білоруські військові можуть підписати контракт з армією Росії, щоби взяти участь у війні, - генерал-майор СБУ Ягун
Генерал-майор СБУ Віктор Ягун розповів, що білоруські військові можуть підписати контракт з армією країни-агресорки Росії, якщо вони бажають взяти участь у війні РФ проти України
Заступник голови Служби безпеки України 2014-2015 рр поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Є негласний дозвіл від влади Білорусі на те, щоб білоруські військовослужбовці за бажання могли підписувати контракти з армією Росії. Тобто, якщо вони мають бажання воювати, то переодягаються в російську форму й у складі збройних сил РФ можуть брати участь у бойових діях", - зазначив Ягун.
Генерал-майор СБУ додав, що навіть у разі участі армії Білорусі у війні проти України, чисельність такого війська, за оцінками експертів, сягатиме 20 тис.
"Білоруські військові сподіваються, що вони будуть ходити уздовж кордону й не братимуть участі у війні Росії проти України. Якщо врахувати повноцінну участь білоруської армії, фахівці нараховують близько 20 тис військових, які можуть перетнути кордон. Для цього треба понад тиждень часу", - зауважив Віктор Ягун.
- Навчання Збройних сил Білорусі поблизу кордону з Україною продовжено як мінімум до 23 липня.
- 16 липня Збройні сили України показали, як зміцнюють позиції на кордоні з Білоруссю.
- Того ж дня експерт Defense Express Іван Киричевський висловив думку, що Білорусь не готова вступити у війну, а країна-агресорка Російська Федерація наразі не має резервів для повторного наступу з білоруської території на Київ. А генерал Збройних Сил Польщі Вальдемар Скшипчак припустив, що російські окупанти не мають потенціалу для повторного наступу на столицю України Київ з території Білорусі.
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