Командувач сухопутних військ Польщі 2006-2009 рр поділився деталями в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"На мою думку, росіяни не мають на сьогодні військового потенціалу, який дозволив би наступ на Київ. Вже один раз росіяни спробували нищити дощенту Київську та Житомирську області, Чернігівську. Виглядає на те, що немає дороги назад, бо росіяни не мають сили, щоб вести наступальні операції. А ті війська, які зараз формують на кількох полігонах західного району, є для того, щоб зміцнити оборону на теренах, які до того часу здобули, бо росіяни бояться вашої офензиви, бо ваш президент Зеленський хоче відбити усі втрачені території, включно із Донецькою та Луганською областями", - зазначив Скшипчак.

Польський військовий додав, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко так само не піде атакою на Україну.

"Лукашенко не нападе на Україну, бо Лукашенко боїться однієї речі – що у випадку, якби напав на Україну, звідси прийдуть солдати-білоруси, які воюють на боці України, і ті солдати підуть у Білорусь та піднімуть повстання проти Лукашенка і проти Росії, там є дуже сильні антиросійські настрої та із великою підтримкою України. Тому Лукашенко має дуже складну атмосферу, і в армії також. Він свідомий того, що якщо почне війну з Україною, це буде його кінець. Через це дуже вагається із таким рішенням", - зауважив Вальдемар Скшипчак.

Навчання Збройних сил Білорусі поблизу кордону з Україною продовжено як мінімум до 23 липня.

16 липня Збройні сили України показали, як зміцнюють позиції на кордоні з Білоруссю.

Того ж дня експерт Defense Express Іван Киричевський висловив думку, що Білорусь не готова вступити у війну, а країна-агресорка Російська Федерація наразі не має резервів для повторного наступу з білоруської території на Київ.

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