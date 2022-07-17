English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни не мають потенціалу для повторного наступу на Київ з Білорусі, - польський генерал Скшипчак
Ексклюзив

Росіяни не мають потенціалу для повторного наступу на Київ з Білорусі, - польський генерал Скшипчак

17 липня, 2022 неділя
11:36
війна з Росією окупанти

Генерал Збройних Сил Польщі Вальдемар Скшипчак вважає, що російькі окупанти не мають потенціалу для повторного наступу на столицю України Київ з території Білорусі

Командувач сухопутних військ Польщі 2006-2009 рр поділився деталями в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"На мою думку, росіяни не мають на сьогодні військового потенціалу, який дозволив би наступ на Київ. Вже один раз росіяни спробували нищити дощенту Київську та Житомирську області, Чернігівську. Виглядає на те, що немає дороги назад, бо росіяни не мають сили, щоб вести наступальні операції. А ті війська, які зараз формують на кількох полігонах західного району, є для того, щоб зміцнити оборону на теренах, які до того часу здобули, бо росіяни бояться вашої офензиви, бо ваш президент Зеленський хоче відбити усі втрачені території, включно із Донецькою та Луганською областями", - зазначив Скшипчак.

Польський військовий додав, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко так само не піде атакою на Україну.

"Лукашенко не нападе на Україну, бо Лукашенко боїться однієї речі – що у випадку, якби напав на Україну, звідси прийдуть солдати-білоруси, які воюють на боці України, і ті солдати підуть у Білорусь та піднімуть повстання проти Лукашенка і проти Росії, там є дуже сильні антиросійські настрої та із великою підтримкою України. Тому Лукашенко має дуже складну атмосферу, і в армії також. Він свідомий того, що якщо почне війну з Україною, це буде його кінець. Через це дуже вагається із таким рішенням", - зауважив Вальдемар Скшипчак.

  • Навчання Збройних сил Білорусі поблизу кордону з Україною продовжено як мінімум до 23 липня.
  • 16 липня Збройні сили України показали, як зміцнюють позиції на кордоні з Білоруссю.
  • Того ж дня експерт Defense Express Іван Киричевський висловив думку, що Білорусь не готова вступити у війну, а країна-агресорка Російська Федерація наразі не має резервів для повторного наступу з білоруської території на Київ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Білорусь
російська армія
Київщина
ЗСУ
окупанти
Читайте також:
16 липня, 2022 субота
Сьогодні друга проміжна капітуляція Росії, - політолог Піонтковський
16 липня, 2022 субота
Росіяни, ударом по Південмашу у Дніпрі, помстилися за успішний запуск ракети-носія Vega, - депутат облради Курячий
15 липня, 2022 п'ятниця
Окупанти готують новий масштабний наступ: ISW сказав, де чекати боїв
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.98
    Купівля 35.98
    Продаж 36.8
  • EUR
    Купівля 35.79
    Продаж 36.85
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
17 липня
11:32
МЗС України
В МЗС до роковин збиття МН17 закликали притягти до відповідальності винних
11:29
Чорне море
У Чорному та Середземному морях щонайменше 9 російських суден із ракетними установками
11:27
Авіакатастрофа Ан-12 , Греція
Український Ан-12, який зазнав авіакатастрофи у Греції, перевозив зброю, - Міноборони Сербії
11:10
Миколаївщина
На Миколаївщині росіяни за добу поранили 37 цивільних
11:00
Концерт Rammstein, Варшава
Гурт Rammstein під час концерту у Варшаві розгорнув прапор України
10:57
Ексклюзив
Євген Магда
Сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії носить символічний характер, - політолог Магда
10:54
Ексклюзив
Сергій Згурець
Росіяни використовують процесори від побутової техніки у крилатих ракетах, - Згурець
10:54
Запорізька області
На Запоріжжі протягом доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в Новояковлівці, Лук'янівську та Верхній Терсі
10:46
Харківщина
На Харківщині росіяни поранили жінку та спричинили загорання будинків, автівки
10:42
Віктор Орбан
Угорці влаштували протест проти уряду Орбана через нові економічні заходи
10:28
Росіяни завдали нового удару по острову Зміїний
10:17
Оновлено
Херсонська область
ЗСУ знищили базу російських окупантів на березі Чорного моря на Херсонщині
10:13
Сумщина
Російські окупанти вранці гатили по Сумщині крупнокаліберною зброєю
09:59
Іран
Іран ввів санкції проти 61 американця
09:48
Авіакатастрофа Ан-12, Греція
Усі члени екіпажу Ан-12, який зазнав авіакатастрофи у Греції, були громадянами України
09:39
На Миколаївщині за добу від обстрілів окупантів поранено чотири людини
На Миколаївщині внаслідок російських обстрілів загинули чотири людини, горіли поля
09:35
Ексклюзив
путін путлер
Путін почав готувати доньку стати його наступницею, - радник міністра МВС Денисенко
09:29
Інфографіка
підбита російська техніка
За час повномасштабного вторгнення армія РФ втратила: 38 300 військових, 3879 БМП, 1684 танки
09:27
окупанти
Росія непокоїться через майбутній наступ України на півдні, – британська розвідка
09:20
Оновлено
Миколаїв, авіаудар
У Миколаєві внаслідок ракетного обстрілу окупантів горять два промислові підприємства
09:12
Тоні Блер
Експрем'єр Британії Блер попередив про геополітичні зміни, які стануться через війну РФ проти України
09:04
окупанти Мелітополь
У тимчасово окупованому Мелітополі рашисти планують депортувати за проукраїнську позицію, - мер
08:35
Джо Байден
Байден у Саудівській Аравії пообіцяв зробити все, щоб Іран ніколи не отримав ядерної зброї
08:23
Донеччина. Війна
На Донеччині за добу внаслідок обстрілів загарбників загинули три мирних жителі, ще 12 - поранені
08:04
Харків обстріл
Захопити Харків та решту неокупованої області: Путін, можливо, наказав російським військам про новий наступ, - ISW
07:58
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Путін втратив контроль над ситуацією у Кремлі, - Піонтковський
07:47
Ексклюзив
міномет ЗСУ
Росія не загрожує Європі, адже ЗСУ дали такого прочухана росіянам, що вони бояться програти війну, - польський генерал Скшипчак
07:40
Ексклюзив
білорусь солдати лукашенко
Лукашенко відкриє другий фронт, якщо Путін захопить Донеччину, - військовослужбовець ЗСУ Сазонов
07:30
Танк, ЗСУ
Українські воїни відбили наступ окупантів у Верхньокам’янці та Івано-Дар'ївці на Донеччині, - Генштаб
07:24
Ексклюзив
психолог
ЕМДР терапевтка назвала типи реакцій на стрес при посттравматичному розладі
06:28
Польща
Знищення українських культурних цінностей та відмова у праві на існування - це тотальна війна, - посол Польщі в ООН
03:34
Михайло Мудрик
Неприємно розмовляти мовою, якою віддають накази вбивати наших людей, - футболіст "Шахтаря" Мудрик
02:49
Путін, морські десантники
Росія зменшила кількість десантних кораблів у Чорному морі, - ОК "Південь"
02:22
Російський вертоліт Ка-52
Російські гелікоптери Ка-52 намагались атакувати ЗСУ на Херсонщині
01:51
Олександр Усик
В Усика були неоднозначні ситуації з цими батюшками. Але він допомагав військовим з 2014 року, - Зозуля
01:31
У Греції розбився український літак "Антонов"
У Греції розбився український літак "Антонов", який прямував зі Сербії у Йорданію
00:59
Путін
Росія готується до нового етапу наступу, – розвідка
00:43
Ексклюзив
Володимир Огризко
Заява Спартц - гарний стимул для української влади вичищати агентів Москви з держапарату, - дипломат Огризко
00:29
Роман Зозуля
Стільки грошей дав на армію. Витворяв, що на голову не налазить, - Зозуля розхвалив екслегіонера "Шахтаря" та "Дніпра" з Чехії
2022, субота
16 липня
23:59
Ексклюзив
воїни ЗСУ
"Прості речі рятують життя": як зберегти психічне здоров’я тому, хто чекає близьку людину з фронту
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV