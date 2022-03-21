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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Не спонсоруйте військову машину Росії. Жодного євро для окупантів, – Зеленський звернувся до громадян ФРН

Не спонсоруйте військову машину Росії. Жодного євро для окупантів, – Зеленський звернувся до громадян ФРН

21 березня, 2022 понедiлок
11:19
війна з Росією стоп путін

Президент України закликав громадян Німеччини відмовлятися від торгівлі з Росією та тиснути на політиків, аби Україна стала частиною Євросоюзу

Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає Еспресо.TV.

"Німці, ви маєте силу! Європа має силу, потужнішу за будь-які ракети, за будь-які танки. Без торгівлі з вами, без ваших компаній і банків у Росії не буде грошей на війну. Тож хай буде мир, якнайшвидше. І ви це можете. Ви маєте захищатись. Ніхто не має права знищувати народи і шматувати Європу", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що українці є частиною Європи: "І ви бачите наше прагнення бути з Європою. Наше прагнення, яке ми виборюємо на полі бою. І яке ви можете вибороти просто у своєму суспільстві. Власною думкою, словом, тиском на політиків. Щоб Україна нарешті стала частиною ЄС".

Зеленський нагадав, що Україна попереджала європейських політиків про небезпеки "Північного потоку-2" та про необхідність санкцій для того, щоб не війна не почалася. Проте всім стало нарешті , що треба послухати Україну та підтримувати її, бо він цього залежить і їхнє життя, лише тоді, "коли російські ракети ударили за 20 кілометрів від кордонів НАТО, коли російські танки стріляли прямо по нашій атомній станції".

"Не спонсоруйте військову машини Росії. Жодного євро для окупантів. Закрийте для них усі ваші порти, не постачайте товари, відмовляйтеся від російських енергоресурсів. Тисніть, щоб Росія пішла з України. Я вірю, що мир можливий, але ви маєте діяти, щоб до миру прийти. Кожен в Німеччині, кожен в Європі", – додав Зеленський.

  • Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський впевнений, що на російських військових чекають вічні муки за злочини, які вони коять проти українського народу
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2022, понедiлок
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