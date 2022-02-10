"Не створюйте псевдосуб'єктність окупантів в інформаційному просторі": Кулеба і Ткаченко звернулися до ЗМІ щодо висвітлення війни з РФ

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Війна у Донецькій та Луганській областях є міжнародним збройним конфліктом, який розпочався з окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Цієї позиції дотримується не лише Україна, але і міжнародна спільнота. У численних заявах Група семи, керівництво ЄС і НАТО, індивідуальні країни євроатлантичного простору наголошують, що Росія є стороною конфлікту, а не посередником", - наголошується у зверненні.

Міністри також пояснюють, що у Тристоронній контактній групі є лише три сторони: Україна, яка захищається, Росія, яка напала та ОБСЄ як посередник. А до Нормандського формату входять Україна, Росія та Франція з Німеччиною як посередники.

"Таким чином, російські окупаційні адміністрації в Донецьку та Луганську не мають жодної суб'єктності ані в переговорному процесі, ані в ухваленні рішень. Ми просимо українських та іноземних журналістів не створювати псевдосуб'єктність в інформаційному просторі для тих, хто не має цієї суб'єктності в реальному світі. Тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей знаходяться під повним контролем окупуючої держави, Російської Федерації", - наголошують міністри.

У зверненні також ідеться про те, що Україна захищає стандарти свободи ЗМІ та заохочує незалежну журналістику. Проте на власному досвіді держава розуміє, яку шкоду несе пропаганда, зокрема російська. Саме тому Кулеба та Ткаченко закликають журналістів не піддаватися впливу цієї пропаганди та не поширювати її своїй аудиторії.

Міністри нагадують, що потрапити на окуповану територію мають право журналісти будь-якої країни. Це потрібно робити через пункти пропуску на лінії розмежування. А решта способів потрапити на тимчасово окуповані території є порушенням закону, за яке передбачене покарання.