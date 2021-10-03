Не Трухіним єдиним. В Трускавці нагородили авторку мему про "неякісних дітей" Третьякову та Гетьманцева, який першим у Зе-команді пропонував дати воду в Крим

Про це у себе в телеграмі повідомила речниця фракції Юлія Палійчук, передає Еспресо.TV.



Нагороди були розподілені наступним чином:



"Відповідальність року" - Ігор Копитін ("який не пропустив жодного засідання парламенту").



"Шаолінь року" - Микола Сольський ("як депутат, який провів за трибуною парламенту найбільше часу").



"Наполегливість року" - Галина Третьякова ("яка не зважаючи на хейт, не сходила зі своїх позицій").



"Євроінтегратор року" - Марія Мезенцева.



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"Децентралізатор року" - Віталій Безгін.



"Червона кнопка року" - Людмила Буймістер ("за натискання червоної кнопки під час голосування за принципові для партії законопроекти").



"Батько року" - Павло Сушко ("як депутат, який дбає про дітей з особливими потребами").



"Інвест-няня року" - голова ТСК з захисту інвесторів Галина Янченко.



В номінації "Бджоли проти меду" перемогла Анастасія Радіна за найбільш "болючі" для депутатів закони.



"В номінації "Кількість і якість" - Данило Гетьманцев, як голова комітету, який провів найбільшу кількість реформ", - зазначила Палійчук.



Народна депутатка з Харкова Третьякова, нагадаємо, казала, що в малозабезпечених родинах нібито народжуються "неякісні діти". Її заява викликала скандал та обурення виборців.



Гетьманцев своєю чергою першим з команди президента Володимира Зеленського, ще до обрання у Верховну Раду, але вже після перемоги чинного глави держави в другому турі виборів навесні 2019 року, виступав за можливе відновлення водопостачання окупованого російською армією Криму з материкової України.





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