Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Про Вугледар. Треба нарешті навчитись тримати фронт у тилу
OPINION

Про Вугледар. Треба нарешті навчитись тримати фронт у тилу

Сергій Тихий
5 жовтня, 2024 субота
18:01
Погляд

Крім прориву фронту, існує ще прорив духу

Зміст

У війні, що її веде нині Україна, зневіра і розпач в тилу, серед тих, хто морально тримається і бореться уже скоро три роки — це набагато гірше ворожих колон, які сунуть на чергове наше місто. Це особливо відчувається саме тепер. І тут треба знову визнати: українська інформаційно-пропагандистська машина свій фронт тримає геть незадовільно.

Немає тих епітетів, які б описали, наскільки тут все погано, тому по суті: ми весь час запізнюємося, не уміємо визначити головного в картині дня на фронті і в тилу, ми замовчуємо і не пояснюємо те, чого не можна замовчувати і не пояснювати. Нарешті, ми не лише не знаходимо тих єдиних необхідних слів, але й не маємо адекватних задачі інструментів, для донесення цих слів до українців.

Читайте також: Аби перемогти у війні, Україна має стати частиною цивілізовано світу

Ми здали фронт у тилу соціальним мережам, напханим ворожою агентурою і вітчизняними панікерами. І що з тим робити? Тільки високопрофесійні, правильно концептуально побудовані ЗМІ, заточені саме на пропаганду в хорошому сенсі цього слова, на позитивні та духопідйомні емоції здатні уже якщо не гарантувати, то бодай дати надію, що ми втримаємо тил.

Не один я про це кричу давно. Хіба ж у нас немає людей, які здатні зрушити цей віз з місця нині, коли йдеться про виживання України? Вони є у нас. У нас, на всіх щаблях державної машини та суспільства немає усвідомлення цієї небезпеки й волі до змін.

…Звісно, є ще український народ, який вистояв у 2022-му і має вистояти тепер і потім. Але як же він потребує підтримки!

Джерело

Про автора. Сергій Тихий, український журналіст, головний редактор Головної редакції оперативної аналітики Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
журналісти
Війна з Росією
пропаганда
Читайте також:
Вугледар
Автор Влад Дідусь
2 жовтня, 2024 середа
"У нас просто вже ніким і нічим було воювати, бригада стерлась в нуль": військовий розповів про вихід з Вугледару
НАТО, Єнс Столтенберг
Автор Юлія Юліна
4 жовтня, 2024 п'ятниця
Столтенберг зізнався, що як ексгенсек НАТО найбільше шкодує про ненадання Україні достатньої кількості зброї
Автор Ксенія Золотова
4 жовтня, 2024 п'ятниця
СБУ викрила угруповання, що "заробило" понад 40 млн грн на довідках про непридатність до військової служби
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 45.27
    Продаж 45.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
5 жовтня
19:16
Еммануель Макрон
Макрон закликав припинити поставки Ізраїлю зброї, яка використовується в Газі
19:09
Ексклюзив
переговори України з Росією
Насправді почати переговори з Росією неможливо, - Фейгін
19:05
Грета Тунберг
Екоактивістка Грета Тунберг заблокувала центральну вулицю Брюсселя на знак протесту проти викопного палива
19:00
Партнерський матеріал
Відбудова України: як відновлюють багатоповерхівку в Умані, де ракети РФ знищили цілий під’їзд
18:47
білорусь солдати лукашенко
Якщо зайти у Білорусь, армія Лукашенка складе зброю, - нардеп Дунда
18:38
Ізраїль обстріл
ЦАХАЛ готує "серйозну і значну" відповідь на ракетну атаку Ірану по Ізраїлю, - ЗМІ
18:36
Оновлено
дрон, БПЛА
У Херсоні та області через ворожі обстріли постраждали 6 людей
18:28
Осінь, дощ
У столиці та низці регіонів України 6 жовтня дощитиме: прогноз погоди від Наталки Діденко
18:26
Джастін Трюдо
Канада закликала своїх громадян евакуюватися з Лівану
18:08
Оновлено
Чорноморець - Оболонь
"Верес" переміг "Зорю", "Олександрія" зіграла внічию з "Рухом". Результати та розклад усіх матчів 9-го туру УПЛ
18:03
Лідер німецького ХДС Мерц пропонує створити чотиристоронню контактну групу по Україні
17:56
Ексклюзив
Карта бойових дій за 25 вересня - 2 жовтня
До зими армія РФ може мати ще тактичні успіхи на фронті, - військовий експерт Мусієнко
17:32
Telegram
Telegram створює новий медіаплеєр аналогічний YouTube: компанія оголосила конкурс для розробників
17:28
Огляд
Сергій Ребров
Ультрас за Буданова та проблеми збірної України: огляд новин українського спорту за 29 вересня - 5 жовтня
17:16
Міноборони допустило до експлуатації понад 900 зразків озброєння і військової техніки з початку року
16:57
у Первомайську попрощалися з підполковником Ігорем Грибом
У 123-й бригаді ТрО проведуть службове розслідування через ймовірне самогубство комбата Гриба, чиї бійці пішли у СЗЧ з-під Вугледара
16:53
ЗСУ генштаб війна з Росією
З початку доби відбулося 67 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках
16:36
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ готує розширення наземної операції у центральній частині Гази до роковин нападу ХАМАС: цивільних закликали евакуюватись з цього району
16:33
окупанти в Криму
Влітку окупанти стратили 4 українських військових на агрегатному заводі у Вовчанську
16:28
Ексклюзив
Українці
Наше демографічне майбутнє не виглядає оптимістичним, - Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України
16:15
"Велика кількість боєприпасів з КНДР є поганої якості": у ЦПД пояснили присутність військових Північної Кореї на Донеччині
16:03
Енн Гетевей
Енн Гетевей оголосила про повернення до ролі Мії Термополіс у продовженні легендарного фільму "Щоденники принцести"
16:00
Ferrari 250 GT
Анджеліна Джолі виставила на аукціон свій вінтажний Ferrari
16:00
OPINION
Будапештський меморандум-2?
15:19
Джозеф Байден, саміт НАТО
"Я не знаю, чи буде це мирно": Байден попередив про можливі наміри Трампа, якщо йому не сподобається результат виборів у США
15:15
Ексклюзив
армія КНДР
Поява військових КНДР може свідчити про декілька моментів: військовослужбовець ЗСУ Тимочко про загибель північнокорейських військовослужбовців поблизу Донецька
15:07
Оновлено
Росіяни обстріляли КАБами промислову та цивільну інфраструктуру в Краматорську: у деяких районах зникло світло
14:37
Для запобігання загроз підривної діяльності: СБУ проводить безпекові заходи у Сумах
14:18
Хашим Сафі ад-Дін, Хезболла
ЦАХАЛ, імовірно, ліквідував наступного лідера "Хезболли" Сафі ад-Діна
14:15
терористи ХАМАС
ФБР попередило про загрозу терактів у США напередодні річниці нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня
14:15
Ексклюзив
Зеленський і Путін
Путін не звернув би увагу на План перемоги Зеленського, якби не одне "але", - Фейгін
14:05
OPINION
Не втратити стратегію перемоги
13:58
Оновлено
Сили оборони збили російський літак у Костянтинівці на Донеччині. Хоча, можливо, то був унікальний БПЛА "Мисливець"
13:54
Держдума РФ. Виступає Володін
"Назад до СРСР": у Кремлі хочуть запровадити податок на бездітність для мешканців ТОТ України
13:44
На фото людина, яка користується мобільним телефоном
Надихнув колишній: розробниця з Португалії створила застосунок, який аналізує, чи закоханий у вас партнер
13:34
білоруські прикордонники
Допомагали незаконно перетинати польсько-білоруський кордон: у Польщі затримали двох українців
13:25
ЗСУ
Українська армія уразила 3 командних пункти росіян
13:12
Саміт ЄС, Віктор Орбан
Орбан пригрозив перевезти нелегальних мігрантів з угорського кордону до головної площі Брюсселя
13:02
аварія
У Хорватії перекинувся фургон з мігрантами: двоє людей загинули, 25 постраждали
12:58
Вугледар
У розвідці Британії назвали ймовірні подальші кроки росіян після захоплення Вугледару
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV