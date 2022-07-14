"Не збираюся продавати частину країни за дешевий газ": президентка Молдови про підготовку до зими та контракт з Газпромом

Про це повідомляє видання Newsmaker.

Мая Санду сказала, що Молдова підписала контакт з російським Газпромом на тих умовах, на яких це тоді можливо було зробити, враховуючи політизовану позицію Москви.

"Я не збираюся продавати частину країни тільки для того, щоб у нас пів року був дешевший газ. Наша країна незалежна, і ми маємо дотримуватися цього. Так, важко усім. І не в останню чергу через те, що ми за цей час не шукали альтернативи, не інвестували в енергетичні проєкти, бо тоді не були у цьому зацікавлені", - зазначила президентка.

Вона дорікнула опозиційним партіям за критику невигідного контракту, зауваживши, що самі вони не підписали довгостроковий договір з Газпромом, коли були при владі й "служили Москві, а не своїм громадянам".

"Вони не могли й для нас це неможливо. Тому, що немає ринкових умов. Ціна не ринкова, а спекулятивна. Створюються такі обставини, щоб ціни на газ ставали захмарними", - сказала Мая Санду.

Вона зазначила, що зараз увесь світ готується до складної зими й Молдові також варто до цього готуватися й утеплювати домівки. За її словами, уряд розробляє систему підтримки громадян у зв’язку з цим та обговорює з ЄС фінансову підтримку.

9 липня голова делегації Європейського Союзу в Молдові Яніс Мажейкс заявив, що Брюссель не вимагає від Кишинева приєднуватися до санкцій проти Росії, але був би радий такому кроку.

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