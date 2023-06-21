Про це повідомляє ДСНС у Київській області.

Зазначається, що через негоду рятувальники виявили потребу в відкачуванні води з церкви в місті Вишневе, аптеки, ресторану та 7 приватних будинків у селі Софіївська Борщагівка, а також з офісного приміщення в багатоповерховому житловому будинку в селищі Крюківщина.

Фото: ДСНС

Особливо актуальною є проблема підтоплень у напівпідвальних приміщеннях новозбудованих житлових комплексів Бучанського району. Багато з цих приміщень використовуються власниками малого бізнесу, і навіть невеликі опади стають причиною підтоплень. Тільки там рятувальники п'ять разів залучалися до ліквідації наслідків підтоплень.

"Через хаотичну забудову та відсутність повноцінної системи водовідведення рятувальникам раз за разом доводиться використовувати аварійно-рятувальне обладнання для відкачування води", - йдеться у повідомлені.

Негода у Києві

Крім Київської області негода торкнулася і самої столиці. Злива призвела до локальних підтоплень практично у всіх районах Києва. Під водою залишилися паркінги, підземні переходи, підвальні й напівпідвальні приміщення, дороги, тротуари, зелені зони.

Як зазначає Київська міська військова адміністрація, для ліквідації негоди було залучено:

106 працівників гідрослужб ШЕУ

12 мотопомп

2 гідромонітори

потужна насосна станція СНП 75-100

6 одиниць мулососів комунальної корпорації "Київавтодор".

"За інформацію гідрослужби "Київавтодор", основною причиною підтоплень в столиці є неспроможність системи дощової каналізації впоратися із миттєвою великою кількістю опадів", - зазначили в КМВА.