Немає сумнівів, хто друг, а хто ворог, - Порошенко подякував західним союзникам за підтримку України

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, передає Еспресо.TV.



Порошенко наголошує: сумніви щодо справжності цієї підтримки, над якою свого часу довелось працювати денно і нощно, є ударом по єдності та солідарності демократичного світу і грою проти національних інтересів України.



"Категорично неприйнятними є спроби звалити на західних партнерів і відповідальність за економічні негаразди, які насправді є наслідком бездарного урядування "зеленої" команди. Продовження економічної політики в інтересах корупційного "великого крадівництва" замість забезпечення фінансування життєво важливих секторів, зокрема безпеки і оборони, може залишити Україну беззахисною перед обличчям ворога. Бо дуже складно пояснити платникам податків дружніх нам країн, чому за зброю повинні платити вони, якщо Україна не фінансує виробництво власної зброї", - переконаний Порошенко.



"Так само хочу запевнити: українці добре знають і цінують зусилля нашого стратегічного союзника - США і його лідера Джо Байдена. Як і не менш чітко усвідомлюють можливі ризики від Російської федерації і Володимира Путіна, який у 2014 році анексував український Крим і окупував Донбас. Для українців немає сумнівів, хто наш друг, а хто ворог", - наголошує п’ятий президент.



"Щиро вдячний союзникам України, які попри все, підтримують нас і словом, і діями, політично і практично, у тому числі такою необхідною оборонною зброєю. В Україні достатньо свідомих державницьких сил, які вміють цінувати цю підтримку! Ми маємо виступати єдиним фронтом із Заходом і не давати Кремлю жодного приводу для того, щоб його підірвати. Наша сила в єдності і солідарності!" - резюмує Петро Порошенко.





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