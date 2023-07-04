Немає жодних ознак того, що ШОС може перетворитись на військово-політичний блок, - експерт-міжнародник Пойта
Керівник секції Азіатсько-тихоокеанського регіону New Geopolitics Research Network Юрій Пойта вважає, що у Шанхайської організації співробітництва поки немає ознак, які б свідчили про переформатування на військово-політичний альянс
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Поки що немає жодних індикаторів того, що Шанхайська організація співробітництва може перетворитись на військово-політичний блок. Я навіть не бачу жодних дискусій на Заході з приводу цього. Ніхто цим питанням не переймається й оцінює цю ситуацію як малоймовірно. Головною причиною такої думки є те, що Китай проти перетворення ШОС на військовий блок. Це зумовлене й страхом перед США", - пояснив Пойта.
Експерт наголосив, що Китай завжди намагався не провокувати США
"В китайській зовнішньополітичній доктрині чітко прописується правило про те, що вони не будують жодних військово-політичних альянсів. В тому числі й через те, щоб США не дуже переймались зростанням військової міцності Китаю. Тому Китай самостійно посилює свої військові та оборонні спроможності", - додав він.
4 липня Іран офіційно вступив у Шанхайську організацію співробітництва (ШОС), до складу якої входять Китай, РФ, Казахстан, Киргизія, Пакистан, Таджикистан і Узбекистан
Що відомо про ШОС
Шанхайська організація співробітництва (ШОС) - міжнародна організація, заснована 15 червня 2001 року лідерами Китаю, Росії, Казахстану, Таджикистану, Киргизії та Узбекистану. 9 червня 2017 року повноправними членами ШОС стали Індія та Пакистан.
ШОС не позиціонує себе як військовий блок, головними завданнями організації проголошено охорону кордонів держав-учасниць, боротьбу з тероризмом, сепаратизмом, екстремізмом, наркотрафіком, розвиток економічного співробітництва, енергетичного партнерства, наукової та культурної взаємодії. При цьому члени організації неодноразово проводили спільні військові навчання.
Метою організації є "протистояння впливу Заходу в Євразії".
У 2016 році президент Туреччини Реджеп Ердоган розглядав можливість приєднання його країни до ШОС.
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