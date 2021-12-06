Немає жодних заяв, що робити суспільству в разі бліцкрига Путіна, влада не готова до оборони від РФ, - активіст

Про це він заявив у ефірі програми "Тиждень з Марією Гурською" на Еспресо.TV.



"У нас немає жодних відкритих заяв з приводу того, що нам робити як суспільству у випадку того, якщо цей бліцкриг Путіна буде. От що ми робитимемо, якщо зараз на російських бортах десант висадиться на двох мостах - в містах Херсон і Каховка, де Кримський канал іде. А паралельно з тим почнуть відпрацьовувати артилерію по позиціям військослужбовців, які знаходяться у Херсонській області. Вони опиняться в котлі і суспільство не знає, що робити, влада не готова", - сказав Кабакаєв.



На його думку, у випадку нападу Путіна, Україна опиниться в ситуації, як в 2014 році - "коли ми не знаємо, що робити і діємо ситуативно".



"От наша позиція. Ми повинні робити так, щоб цієї позиції не було. Провалене державне оборонне замовлення протягом двох років - яскраве свідчення тому, як ми готуємось протистояти РФ. Коли армії не приділяється достатня увага - це означає, що це не в пріоритеті. У них не стоїть як перша мета - оборона від РФ. Тому і провал ДОЗ, не бачимо планів (щодо оборони - ред.), які б інформували суспільство. Бо приходить (голова ОП, - ред) Андрій Єрмак і розповідає Володимиру Зеленському, що війни не буде. А якщо буде? Що ми будемо робити?", - підсумував діяч.





Нагадаємо, 4 грудня Олексій Резніков заявив, що у разі вторгнення Росії до України у кризу зануриться вся Європа.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков закликав США, Велику Британію та Канаду надіслати більше військових інструкторів до України та розмістити їх ближче до кордону з Росією.

Канада не планує відправляти до України більше військових інструкторів на тлі можливої нової агресії з боку Росії