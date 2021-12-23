"Немаленька непереможна війна не приносить дивідендів": Росія не готова платити ціну за повномасштабне вторгнення, - політолог

Про це він сказав у ефірі програми "Підсумки" на Еспресо.TV



"Очевидно, що до економічної ціни він справді готовий. Там гроші не рахують. Щодо людської ціни, там, наскільки, я розумію, є проблема з орієнтуванням певним в реальності. Тому, що там є свої аналітики, експерти, які прогнозують і будують певні моделі. Я гадаю, що все-таки, самою Росією Україна багато в чому недооцінюється. З подачі Заходу і з нашої теж, бо ми себе як жертва поводимо", - вважає Рудик.



На його думку, Росія не готова таку ціну заплатити.



"Маленька війна, вони показували не один раз, для них цього достатньо. Кудись відправити миротворців в Карабах, де там один офіцер підірветься на міні, для них це не страшно. Те, що стосується десятків тисяч вбитих, в тому числі і мирного населення, бо воно бере участь у війні. Це не питання лише реулярної армії, бо якщо уявити повномасштабний конфлікт, то це і часткова мобілізація - запасників і резервістів. Складно сказати, навряд чи він готовий пропустити це крізь себе, бо тоді це не маленька війна. Немаленька війна, особливо тоді, коли вона не переможна, не приносить дивідендів", - підсумував політолог.

Нагадаємо, 21 грудня видання Daily Star повідомило, що Росія планує вторгнення до України на Святвечір 24 грудня.

22 грудня російське видання заявило, що в РФ і ОРДЛО активно вербують найманців для війни проти України.

Данілов заявив, що біля українського кордону на відстані 200 км знаходиться 122 тис. російських військових.

Залужний повідомив, що уздовж кордону з Україною нараховується близько 52 російських батальйонно-тактичних груп, також нарощування сил РФ відбувається в окупованому Криму.

Видання Reuters повідомляє, що Росія збирає найманців, які мають бойовий досвід, та відправляє їх на окуповані українські території, щоб посилити свої війська.