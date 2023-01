Про це і не тільки світові ЗМІ писали 30 січня:

The New York Times:

"Ризикована торгівля в Україні стає ризикованішою серед війни" – у статті з таким заголовком американські журналісти розповідають про те, як російське вторгнення порушило роботу соціальних служб в Україні, які допомагають зменшити шкоду жінкам і чоловікам, які продають секс-послуги, загрожуючи здоров'ю населення.

В іншій публікації видання аналізує, як Росія обходить покарання Заходу за допомогою друзів. Саме зростання торгівлі з боку сусідів і союзників РФ вказує на одну з причин, чому її економіка залишається такою стійкою після масштабних санкцій.

Україна і Росія ведуть дуже жорстку битву за Бахмут. Російські війська посилюють тиск на ключове східноукраїнське місто, кидаючи хвилі бойовиків, щоб зламати опір України, та атакуючи її лінії постачання, спрямовані на забезпечення першої значної перемоги Москви на полі бою за кілька місяців. Українські військові кажуть, що своїми нещодавніми досягненнями на полі бою Росія завдячує збільшенню чисельності військ.

NYT зазначає, що, маючи танки в розробці, Україна подвоює свої зусилля, щоб отримати військові літаки. Російське вторгнення спонукало західні країни постачати постійно зростаючий список озброєнь Києву. Такі розширення, зокрема нещодавня угода про початок постачання Україні танків німецького та американського виробництва, обіцяли обладнання, яке раніше здавалося недосяжним. На черзі – винищувачі.

Разом з тим, журналісти зауважують, що після того, як союзники по НАТО погодилися надіслати Україні танки, головне питання полягає в тому, коли вони справді будуть розгорнуті на полі бою, що залежить від логістики і підготовки, та чи прибудуть вчасно, щоб відбити російський наступ, який очікується вже в лютому.

Міжнародний валютний фонд заявив, що через вплив війни в Україні світова економіка сповільниться цього року, оскільки центральні банки продовжують підвищувати процентні ставки, щоб приборкати інфляцію. МВФ також припустив, що зростання буде стійкішим, ніж передбачалося раніше.

The Washington Post:

Американське медіа пропонує інтерв'ю з главою української розвідки Кирилом Будановим, який був одним з небагатьох високопосадовців, який передбачив війну в Україні. На початку минулого року від його прогнозів відмовилися, але тепер ідеї Буданова мають велику вагу для президента Зеленського та інших представників влади, пише видання. Головний український розвідник спрогнозував, що анексований Крим буде повернено Україні і що Росія не буде використовувати ядерну зброю для боротьби за землю. За словами Буданова, "все почалося в Криму в 2014 році, і в Криму все закінчиться".

Також журналісти зауважують заяву президента Байдена, що США не надсилатимуть винищувачі F-16 в Україну, який відкинув нові заклики офіційних осіб Києва щодо цієї передової зброї, щоб змінити хід конфлікту та посилити контроль України над власним повітряним простором. Водночас у Києві винищувачі називають "наступною великою перешкодою".

Британська розвідка попередила, що Москва, ймовірно, готується відкрити новий фронт наступу на Сході України з реальною імовірністю невеликих успіхів. Ескалація також сприяла б відволіканню українських сил від оборони Бахмутського напрямку, що викликає серйозні суперечки.

The Guardian:

Пропонується стаття про відбудову в зоні бойових дій, зазначаючи, що зараз немає часу для грандіозних візій в Україні. Коли люди намагаються перебудувати своє життя, увага зосереджується на важливих проектах, життєво необхідних для виживання країни.

Джо Байден заявив, що США не постачатимуть винищувачі F-16 в Україну, у короткій бесіді з журналістами вночі, що є значною та потенційно остаточною невдачею кампанії Києва отримати швидкісні літаки, яка швидко набирала обертів.

Вторгнення Росії в Україну допомогло "відкрити очі" на ідею реформування все більш драконівських законів Англії про наклеп і конфіденційність, за словами одного з провідних медіа-захисників країни Джеффрі Робертсона. Він вважає, що заможні росіяни використовують правову систему для залякування британських журналістів і видавців.

Журналісти пишуть про склад з німецькими "леопардами" у бельгійському містечку, які так потрібні Україні. Ангар, де ряди за рядами розміщена важка техніка, належить бельгійській оборонній компанії ОІР та містить один з найбільших приватних запасів зброї у Європі. Голова компанії Фредді Верслюйс зауважує, що багато з цих танків стоять там роками, тож сподівається, що настав час, коли вони нарешті будуть задіяні в Україні.

За словами західного чиновника, військові втрати з обох сторін у війні становлять близько 200 000 осіб, при цьому однакова кількість убитих і поранених з обох сторін. Проте більша частка росіян була вбита, додав чиновник, тому що вони вели наступ, тобто "вони зазнали більше смертей, ніж українці загалом".

Велика Британія прискорює підтримку України, оскільки "тривала безвихідь піде тільки на користь Росії". Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтримує прискорення підтримки України після завершення перевірки того, що "тривалий глухий кут" у конфлікті піде на користь Росії.

Росія готується до "неминучого" наступу на Україну найближчим часом, і, на думку аналітиків, найімовірнішим планом дій буде наступ у найближчі місяці. Посилаючись на західні, українські та російські джерела, пише аналітичний центр США Institute for the Study of War.

Франція надішле Україні 12 додаткових гаубиць Caesar, заявив міністр оборони Себастьєн Лекорню. Виступаючи після зустрічі зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим у Парижі, Лекорню сказав, що вони обговорили підготовку українських пілотів для польотів на французьких винищувачах, але рішення ще не прийнято.

Politico:

Британський уряд наразі виключив відправку винищувачів в Україну. Офіційний представник прем’єр-міністра Ріші Сунака заявив, що британські винищувачі F-35 "надзвичайно складні, і потрібні місяці, щоб навчитися літати". Даунінг-стріт заявляє, що продовжуватиме "уважно прислухатися" до запитів України про підтримку у війні з Росією.

На думку бельгійського депутата Європарламенту Гі Верхофстадта, Росія могла б не вторгнутися в Україну, якби не Brexit. Він додав, що "об’єднана Європа, особливо в питаннях оборони, мала б величезний вплив" у боротьбі з Путіним.

Йдеться і про вугільну енергетику. Видання зазначає, що використання вугільної електроенергії в ЄС минулого року зросло, оскільки країни зіткнулися з дефіцитом енергоносіїв, що пов’язано із вторгненням Росії в Україну, але це збільшення не було таким високим, як багато хто побоювався.

Медіа пропонує результати спільної пресконференції канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви, який нещодавно вступив на посаду. Зауважується, що обидва політики обмінялися суперечками щодо того, хто несе відповідальність за вторгнення Росії в Україну, оскільки бразильський лідер припустив, що Київ також може бути винен.

Також аналізується рейтинг корумпованих країн ЄС. Відповідно до останнього звіту Transparency International, Угорщина (42 бали) вважається країною з найгіршим рівнем корупції в державному секторі в ЄС. З 28 балами Росія має один із найнижчих результатів у Східній Європі, а її повномасштабне вторгнення в Україну минулого лютого є "яскравим нагадуванням про загрозу, яку становлять корупція та відсутність підзвітності уряду для глобального миру та безпеки". Оцінка України лише трохи вища (33), але з початку війни країна "здійснює важливі реформи та неухильно покращується".

CNN:

Видання пропонує ексклюзивне інтерв'ю з колишнім найманецем Вагнера, який каже, що жорстокість, свідком якої він був в Україні, зрештою підштовхнула його до дезертирства. Андрій Медведєв спілкувався з журналістом CNN зі столиці Норвегії Осло, де він шукає притулку після того, як перетнув арктичний кордон цієї країни з Росії.

У верхівці російського уряду зростає розбіжність між офіційною армією президента Володимира Путіна та негласними найманцями, які досягли певних успіхів для Росії в Україні. Зазначається, що засновник приватної військової компанії Wagner Group Євген Пригожин відкрито критикував російську армію та її бюрократію.

У Білому домі заявляють, що США, ймовірно, незабаром оголосить про ще один пакет допомоги Україні в сфері безпеки. За словами прес-секретаря Білого дому Олівії Далтон, США, ймовірно, оголосять про подальшу безпекову допомогу Україні "незабаром".

Генеральний прокурор РФ Ігор Краснов сказав, що Росія була змушена відправити додому понад 9000 людей, які були "незаконно мобілізовані". При тому, за його словами, мобілізація в Росії давно не проводилася, і це "виявило багато суттєвих проблем".

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг і прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда пообіцяли у вівторок зміцнювати зв’язки, заявивши, що Пекін і Москва ведуть "авторитарний поштовх проти міжнародного порядку, заснованого на правилах".

Поки тривають бої за ключове східне місто Бахмут, українським військам вдалося знищити російські окопи на околицях міста, перетворивши їх на "могилу", пише видання з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Крім того, йдеться про те, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відкидає "наклепницькі заяви" помічника президента України Михайла Подоляка після рішення комітету розглянути можливість участі російських спортсменів в Олімпіаді-2024.

Колишній спічрайтер Путіна каже, що військовий переворот стає можливим у Росії, оскільки війна в Україні триває. Відтак, втрати Росії в Україні зростають, а країна зазнає труднощів, спричинених санкціями Заходу, росіяни шукатимуть когось звинуватити.

Як заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, термін дії останнього елемента двостороннього договору про контроль над ядерними озброєннями між Росією та Сполученими Штатами може закінчитися через три роки без заміни.

BBC:

Медіа аналізує, що західні союзники надсилають Києву неоднозначні повідомлення на військових літаках. Зокрема, президент США Джо Байден виключив можливість надання Україні винищувачів F-16, незважаючи на нові заклики високопосадовців Києва щодо термінової авіаційної підтримки. Великобританія також заявила, що для неї "непрактично" відправляти свої літаки в Україну. Тим часом Еммануель Макон із Франції заявив, що "за визначенням нічого не виключено" перед зустріччю з українським міністром.

Gazeta Wyborcza:

Польське медіа також пише про поїздку канцлера Німеччини Олафа Шольца до Латинської Америки, під час якої йому не вдалося переконати основні країни континенту підтримати України проти Росії. Візит Шольца мав на меті закріпити прихильність Німеччини та ЄС до співпраці з найважливішими демократичними країнами, співпраці в охороні природи і підтримки економічної інтеграції Південної Америки, що похитнулася.

Київ стверджує, що для відсічі російської агресії йому потрібна сучасна авіація, а також танки. І він упевнений, що Захід – як і з бронетехнічною зброєю – зрештою скаже "так", передають журналісти. Українців не бентежить хвиля заяв західних партнерів (нещодавно президент Байден і канцлер Шольц це виключили) про постачання сучасних бойових літаків. У Києві вже точно порахували, скільки їм потрібно.

Водночас президент США Джо Байден виключив можливість відправки Україні винищувачів F-16, але додав, що з Америки до Європи вже пливуть бойові машини Bradley. У Пентагоні наголосили: готуємо українців до весни, бо буде наступ Росії.

Також зазначається, що президент Хорватії Зоран Міланович розкритикував НАТО за повідомлення про відправку танків Україні. "Я проти відправки туди будь-якої летальної зброї", – сказав той.

Видання каже, що президент США Джо Байден заявив, що відвідає Польщу. Джо Байден, однак, підкреслив, що не знає, коли. Американські ЗМІ припускають, що це має статися приблизно до річниці російського вторгнення в Україну.

Польське медіа пропонує думку про те, що діється в Росії. Йдеться про те двох братів – мільярдера Юрія та "фізика" Михайла Ковальчуків, яким приписують величезний вплив на Володимира Путіна. Вони знають його найпотаємніші таємниці, контролюють тіньові оборудки, задають тон пропаганді. Обидва брати також годують Путіна небезпечними нісенітницями та фобіями.

