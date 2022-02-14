"Нескінченний й дуже небезпечний": Путін про вступ України до НАТО та розширення Альянсу на схід
Президент РФ Володимир Путін під час обговорення гарантій безпеки із очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим назвав дуже небезпечним розширення НАТО на Схід.
Про це свідчить трансляція їхніх перемовин.
"Наші пропозиції, скеровані американським колегам до Вашингтону та колегам з Північноатлантичного альянсу до Брюсселю щодо організації питань, пов'язаних з безпекою в Європі та відповіді на наші занепокоєння, пов'язані з нескінченним, на наш погляд, і дуже небезпечним розширенням НАТО на схід. Тепер уже і за рахунок колишніх республік Радянського Союзу включно з Україною", - сказав Володимир Путін.
- Нагадаємо, раніше Росія зажадала припинення постачань Заходом до України озброєнь, повернення вже наданої зброї, виведення західних військових інструкторів та припинення спільних навчань ЗСУ і країн НАТО. .
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.23
Купівля 28.23Продаж 28.86
-
EUR
Купівля 31.98Продаж 32.8
- Актуальне
- Важливе