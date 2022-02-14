"Нескінченний й дуже небезпечний": Путін про вступ України до НАТО та розширення Альянсу на схід

Про це свідчить трансляція їхніх перемовин.



"Наші пропозиції, скеровані американським колегам до Вашингтону та колегам з Північноатлантичного альянсу до Брюсселю щодо організації питань, пов'язаних з безпекою в Європі та відповіді на наші занепокоєння, пов'язані з нескінченним, на наш погляд, і дуже небезпечним розширенням НАТО на схід. Тепер уже і за рахунок колишніх республік Радянського Союзу включно з Україною", - сказав Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше Росія зажадала припинення постачань Заходом до України озброєнь, повернення вже наданої зброї, виведення західних військових інструкторів та припинення спільних навчань ЗСУ і країн НАТО. .

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