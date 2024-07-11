11 липня — день пам'яті святої рівноапостольної Ольги. Що ще варто знати про цей день

Про княгиню Ольгу

У шлюбі з київським князем Ігорем Ольга прожила 33 роки, а коли народився син Святослав, їй було 36 років.

"Ця (Ольга) була передвісницею християнської землі, як вранішня зоря перед сонцем і як зірниця перед світом. Вона бо сіяла, як місяць уночі. Так вона між невірних людей світилася, як перло в багні, бо були вони закаляні гріхом, не омиті святим хрещенням, а вона омилася святою купіллю, скинула з себе гріховну одіж ветхого чоловіка Адама і в нового Адама втілилась, що ним є Христос", - Нестор-літописець.

У 957 році княгиня Ольга відвідала Константинополь, де уклала угоду з візантійським імператором Константином VII Багрянородним. Там же в ніч з 17 на 18 жовтня 957 року прийняла християнство. Після повернення до Києва Ольга, як свідчать давньоруські джерела, почала зносити язичницькі капища.

Княгиня Ольга була першою християнкою на княжому престолі. Її шанували при житті, а після смерті визнали рівноапостольною святою.

Події цього дня

1888 — У Києві на Софійській площі в рамках святкування 900-річчя прийняття християнства відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому. Ідея створення пам'ятника виникла серед громадськості з ініціативи історика, професора Київського університету Миколи Костомарова у 1840-х роках

1943 — кульмінація Волинської трагедії

1944 — засновано Українську Головну Визвольну Раду — політичний провід УПА

2014 — внаслідок ракетного обстрілу з території Росії в районі Зеленопілля загинуло 36 українських військових

День ангела (іменини) сьогодні святкують:

Василь

Герман

Григорій

Іван

Йосип

Сергій

Традиції

У деяких регіонах починали викопувати першу картоплю

Вважалося, що кропива цього дня має чарівні властивості і здатна надавати людині силу, бадьорість, тож саме 11 липня збирали кропиву

Молоді дівчата саме цим настоєм кропиви зміцнювали волосся

Прикмети