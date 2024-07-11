11 липня — день пам'яті святої рівноапостольної Ольги. Що ще варто знати про цей день
11 липня 969 року - померла княгиня Ольга, дружина князя Ігоря I, Київська княгиня, канонізована Православною Церквою. Походження Ольги залишається загадковим, як і хронологія її життя, де беззаперечною датою можна вважати лише дату її смерті, зафіксовану церковним літописцем
Про княгиню Ольгу
У шлюбі з київським князем Ігорем Ольга прожила 33 роки, а коли народився син Святослав, їй було 36 років.
"Ця (Ольга) була передвісницею християнської землі, як вранішня зоря перед сонцем і як зірниця перед світом. Вона бо сіяла, як місяць уночі. Так вона між невірних людей світилася, як перло в багні, бо були вони закаляні гріхом, не омиті святим хрещенням, а вона омилася святою купіллю, скинула з себе гріховну одіж ветхого чоловіка Адама і в нового Адама втілилась, що ним є Христос", - Нестор-літописець.
У 957 році княгиня Ольга відвідала Константинополь, де уклала угоду з візантійським імператором Константином VII Багрянородним. Там же в ніч з 17 на 18 жовтня 957 року прийняла християнство. Після повернення до Києва Ольга, як свідчать давньоруські джерела, почала зносити язичницькі капища.
Княгиня Ольга була першою християнкою на княжому престолі. Її шанували при житті, а після смерті визнали рівноапостольною святою.
Події цього дня
- 1888 — У Києві на Софійській площі в рамках святкування 900-річчя прийняття християнства відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому. Ідея створення пам'ятника виникла серед громадськості з ініціативи історика, професора Київського університету Миколи Костомарова у 1840-х роках
- 1943 — кульмінація Волинської трагедії
- 1944 — засновано Українську Головну Визвольну Раду — політичний провід УПА
- 2014 — внаслідок ракетного обстрілу з території Росії в районі Зеленопілля загинуло 36 українських військових
День ангела (іменини) сьогодні святкують:
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Традиції
- У деяких регіонах починали викопувати першу картоплю
- Вважалося, що кропива цього дня має чарівні властивості і здатна надавати людині силу, бадьорість, тож саме 11 липня збирали кропиву
- Молоді дівчата саме цим настоєм кропиви зміцнювали волосся
Прикмети
- Погода безвітряна, а ліс шумить – до дощу
- Вода в річках і колодязях прибуває – до негоди
- Що не можна робити цього дня
- Не рекомендується рано лягати спати
- Заборонено виливати питну воду
- Цього дня не можна одружуватися, тому що під вінцем будете і другий раз стояти
- Не можна сваритися, інакше суперечка затягнеться надовго.
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