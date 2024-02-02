2 лютого - Стрітення Господнє. Історія свята, народні прикмети та мудрості
У цю п’ятницю, 2 лютого 2024 року, віряни святкують Стрітення Господнє. Цього числа минає 709-й день війни в Україні
2 лютого: церковне свято
2 лютого в церковному календарі - це день Стрітення Господнього.
Свято було створене ще в IV столітті. Перше святкування відбулося в Єрусалимі. Тоді воно носило іншу назву - 40 днів після Богоявлення. Швидко свято поширилося по всіх землях Римської імперії, а вже в VI стало одним з найважливіших.
Слово "стрітення" перекладається як "зустріч". Свято присвячене зустрічі Ісуса Христа з праведником Симеоном, який тоді визнав у дитині Спасителя людства.
Що не можна робити 2 лютого:
- Не рекомендується шити, в'язати, вишивати
- Забороняється будь-яка праця, крім тої, що служить людям
- Не можна лаятися, сваритися, лихословити
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: похмура погода — варто чекати на суворі морози
- сніжний день — навесні буде багато дощів, а сама весна буде затяжною
- ясний і тихий день — до доброго урожаю та роїння бджіл
- прийшла відлига — весна прийде пізно, тому в поле доведеться вийти не скоро
Народна мудрість:
В народі цей день називали "Громниці" і пов'язують його з зустріччю зими та весни. Тому потрібно звернути увагу на погоду, яка вона на Стрітення, такою буде і весна.
Іменини 2 лютого святкують:
- Гаврило
- Василь
Цього дня народилися відомі українці:
1863 рік — український письменник Тимотей Бордуляк;
1901 рік — український письменник, перекладач Валер'ян Підмогильний;
1939 рік — народний артист України, композитор Віталій Філіпенко.
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