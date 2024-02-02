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2 лютого - Стрітення Господнє. Історія свята, народні прикмети та мудрості

2 лютого, 2024 п'ятниця
10:00
Суспільство Стрітення

У цю п’ятницю, 2 лютого 2024 року, віряни святкують Стрітення Господнє. Цього числа минає 709-й день війни в Україні

2 лютого: церковне свято

2 лютого в церковному календарі - це день Стрітення Господнього.

Свято було створене ще в IV столітті.  Перше святкування відбулося в Єрусалимі. Тоді воно носило іншу назву - 40 днів після Богоявлення.  Швидко свято поширилося по всіх землях Римської імперії, а вже в VI стало одним з найважливіших. 

Слово "стрітення" перекладається як "зустріч".  Свято присвячене зустрічі Ісуса Христа з праведником Симеоном, який тоді визнав у дитині Спасителя людства.

Що не можна робити 2 лютого:

  • Не рекомендується шити, в'язати, вишивати
  • Забороняється будь-яка праця, крім тої, що служить людям
  • Не можна лаятися, сваритися, лихословити

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • дивилися, який сьогодні день: похмура погода — варто чекати на суворі морози
  • сніжний день — навесні буде багато дощів, а сама весна буде затяжною
  • ясний і тихий день — до доброго урожаю та роїння бджіл
  • прийшла відлига — весна прийде пізно, тому в поле доведеться вийти не скоро

Народна мудрість:

В народі цей день називали "Громниці" і пов'язують його з зустріччю зими та весни. Тому потрібно звернути увагу на погоду, яка вона на Стрітення, такою буде і весна.

Іменини 2 лютого святкують:

  • Гаврило 
  • Василь

Цього дня народилися відомі українці:

1863 рік — український письменник Тимотей Бордуляк;

1901 рік — український письменник, перекладач Валер'ян Підмогильний;

1939 рік — народний артист України, композитор Віталій Філіпенко.


 
Теги:
Новини
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