2 лютого - Стрітення Господнє. Історія свята, народні прикмети та мудрості

2 лютого: церковне свято

2 лютого в церковному календарі - це день Стрітення Господнього.

Свято було створене ще в IV столітті. Перше святкування відбулося в Єрусалимі. Тоді воно носило іншу назву - 40 днів після Богоявлення. Швидко свято поширилося по всіх землях Римської імперії, а вже в VI стало одним з найважливіших.

Слово "стрітення" перекладається як "зустріч". Свято присвячене зустрічі Ісуса Христа з праведником Симеоном, який тоді визнав у дитині Спасителя людства.

Що не можна робити 2 лютого:

Не рекомендується шити, в'язати, вишивати

Забороняється будь-яка праця, крім тої, що служить людям

Не можна лаятися, сваритися, лихословити

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: похмура погода — варто чекати на суворі морози

сніжний день — навесні буде багато дощів, а сама весна буде затяжною

ясний і тихий день — до доброго урожаю та роїння бджіл

прийшла відлига — весна прийде пізно, тому в поле доведеться вийти не скоро

Народна мудрість:

В народі цей день називали "Громниці" і пов'язують його з зустріччю зими та весни. Тому потрібно звернути увагу на погоду, яка вона на Стрітення, такою буде і весна.

Іменини 2 лютого святкують:

Гаврило

Василь

Цього дня народилися відомі українці:

1863 рік — український письменник Тимотей Бордуляк;

1901 рік — український письменник, перекладач Валер'ян Підмогильний;

1939 рік — народний артист України, композитор Віталій Філіпенко.