Яке свято відзначаємо 6 червня та кого варто привітати у цей день

День журналіста: як виникло свято

В Україні День журналіста був заснований першим президентом країни Леонідом Кравчуком в 1994 році. Датою свята обрали знаменний день для української журналістики - 6 червня - на підтримку ініціативи делегатів I Всеукраїнського з'їзду редакторів газет. Саме цього дня, у Брюсселі, Національна спілка журналістів України переважною більшістю голосів була прийнята до лав Міжнародної федерації журналістів.

Міжнародна федерація журналістів, wikipedia

Журналісти виконують функцію інформування громадськості, а тому є важливим механізмом у формуванні демократичної держави.

Журналісти і війна

Журналіст – це дуже відповідальна і небезпечна професія навіть у мирний час. А під час війни багато журналістів ризикують життям, щоб показати світу правду про бойові дії.

Відеокамера, фотоапарат, записник і олівець — ці звичні предмети завжди досить яскраво описували професію журналіста. Зараз цей перелік розширився: додалися обовʼязкові для зони ведення бойових дій бронежилет та шолом зі спеціальним впізнаваним у всьому світі маркуванням "Press". Часто відеоряд тепер виходить в прямому ефірі.

Фото: gettyimages

Щодня з найгарячіших точок журналісти роблять усе, аби світ дізнався правду про кожен злочин російських окупантів.

На найскладніших ділянках журналісти, на жаль, гинуть. За час широкомасштабного вторгнення в Україну, під час виконання професійних обов’язків, загинуло чимало журналістів, певна кількість з них — іноземці.

Дякуємо кожному працівнику мас-медіа, хто розповідає правду та тримає руку на пульсі найважливіших подій, що хвилюють суспільство. Памʼятаємо кожного, хто тепер не з нами.

Еспресо вітає колег з Днем журналіста!