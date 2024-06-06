Яке свято відзначаємо 6 червня та кого варто привітати у цей день
6 червня — день прийняття 6 червня 1992 року Спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів. Цього дня прийнято відзначати свято - День журналіста
День журналіста: як виникло свято
В Україні День журналіста був заснований першим президентом країни Леонідом Кравчуком в 1994 році. Датою свята обрали знаменний день для української журналістики - 6 червня - на підтримку ініціативи делегатів I Всеукраїнського з'їзду редакторів газет. Саме цього дня, у Брюсселі, Національна спілка журналістів України переважною більшістю голосів була прийнята до лав Міжнародної федерації журналістів.
Міжнародна федерація журналістів, wikipedia
Журналісти виконують функцію інформування громадськості, а тому є важливим механізмом у формуванні демократичної держави.
Журналісти і війна
Журналіст – це дуже відповідальна і небезпечна професія навіть у мирний час. А під час війни багато журналістів ризикують життям, щоб показати світу правду про бойові дії.
Відеокамера, фотоапарат, записник і олівець — ці звичні предмети завжди досить яскраво описували професію журналіста. Зараз цей перелік розширився: додалися обовʼязкові для зони ведення бойових дій бронежилет та шолом зі спеціальним впізнаваним у всьому світі маркуванням "Press". Часто відеоряд тепер виходить в прямому ефірі.
Фото: gettyimages
Щодня з найгарячіших точок журналісти роблять усе, аби світ дізнався правду про кожен злочин російських окупантів.
На найскладніших ділянках журналісти, на жаль, гинуть. За час широкомасштабного вторгнення в Україну, під час виконання професійних обов’язків, загинуло чимало журналістів, певна кількість з них — іноземці.
Дякуємо кожному працівнику мас-медіа, хто розповідає правду та тримає руку на пульсі найважливіших подій, що хвилюють суспільство. Памʼятаємо кожного, хто тепер не з нами.
Еспресо вітає колег з Днем журналіста!
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