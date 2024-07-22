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HR Wisdom Summit: головні інсайди українського ринку праці 

22 липня, 2024 понедiлок
10:52
Новини HR Wisdom Summit: нагороди

17 липня HR Wisdom Summit об’єднав понад 300 учасників — HR-фахівців, власників компаній та топменеджерів — для інтенсивного навчання та нетворкінгу. Як вирішувати актуальні виклики вітчизняного ринку праці та перетворити робоче середовище на місце сили, розповіли понад 30 спікерів — представників великих компаній

Зміст

Саміт провела Юлія Сеник — ведуча "Фактів" на каналі ICTV та національного марафону "Єдині новини". 

Еспресо - інформаційний партнер події.

Відкрила подію Дарія Марчак — перша заступниця міністра соціальної політики, яка розповіла, де брати людей для закриття вакансій тут і зараз і як цьому посприяє побудова інклюзивного робочого середовища. 

На панельній дискусії обговорили роль роботодавця в адаптації, реінтеграції та соціалізації ветеранів. Серед спікерів -  Віктор Марченко, директор з персоналу "Райффайзен Банку", Світлана Мозгова, директорка по роботі з персоналом, корпоративного партнерства та комунікацій "Астарта-Київ", Антон Семенов, засновник волонтерського проєкту "Як ти, брате?", та Поліна Карєліна, директорка з управління персоналом Nestlé в Україні та Молдові. Модерувала дискусію Оксана Олійник, директорка з управління персоналом та розвитку організації "Київстар". 

За даними аналітики OLX, 67% роботодавців стикнулися з кадровою кризою. Можливими сценаріями розвитку ринку праці та як роботодавцям долати виклики, поділилася Марія Абдулліна, керівниця платформи з працевлаштування "OLX Робота". Як EVA запустила новий формат EVA Beauty та як змінилися підходи у роботі з командою, розповіла Інна Печериця, HRD ТОВ "РУШ" (Лінія магазинів EVA та EVA.UA). 

Методами підтримки ментального здоров’я команди на панельній дискусії поділилися Олександра Комар, директорка з персоналу Shell,  Анна Метельська, співзасновниця та консультантка з психічного здоровʼя для організацій Mental Health for Business, Вюсал Талибов, HRD Foundation Coffee Roasters, Лілія Дубас, директорка з персоналу "Тева в Україні", Ольга Дрига, керівниця із залученості персоналу "Філіп Морріс в Україні". Модераторка — Марина Діденко, PhD у галузі психології, експертка "ТОЧКА ТУРБОТИ". 

Як роботодавці можуть співпрацювати з навчальними закладами для професійної підготовки кадрів, розповіла Ліна Жигінас, СЕО мережі приватних освітніх закладів КМДШ ВСЕСВІТ. 

Прикладами співпраці вишів та бізнесу на панельній дискусії поділилися: Юлія Тітуренко, HRD банку "Південний", Наталія Бабич, начальниця управління з рекрутингу та розвитку бренду роботодавця Ukrnafta, Катерина Залозних, директорка з персоналу ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", Євгенія Кузьминська, HRD OKKO. Модерувала Оксана Рудюк, PR-директорка American University Kyiv. 

Як цифровізувати кадри у фармацевтичній компанії, на прикладі групи компаній "ЮРіЯ-ФАРМ" поділилися Антон Скоков, керівник цифрових сервісів для бізнесу "Вчасно", та Анастасія Обертюх, менеджер з розвитку HR-проєктів групи компаній "ЮРіЯ-ФАРМ". Як Meest China долає втрати у команді, розповіла Ганна Нетребська, акціонерка компанії. 

Про досвід Starlight Media у формуванні корпоративної культури, дружньої до ветеранів та ветеранок, учасники дізналися від Наталії Волнянської, директорки з управління персоналом медіакомпанії. Як AB InBev Efes Ukraine релокує співробітників із зони бойових дій, розповіла Мар’яна Кошарновська, старший менеджер з персоналу компанії. 

Досвідом ПриватБанку у побудові людиноцентричної культури поділився Роман Борисенко, керівник дирекції з HR та корпоративного управління ПриватБанку. Наталія Теряхіна, HR директор Kernel, навела приклади кейсів Kernel щодо корпоративного волонтерства та як компанія створює підтримувальне середовище для військових на реабілітації. 

Учасники також обговорили, як будувати сталий бізнес в умовах невизначеності. Серед учасників панельної дискусії - Ірина Романенко, директорка департаменту по роботі з персоналом "Контінентал Фармерз Груп", Марія Стеценко, директорка департаменту підтримки людей і організаційної культури "Кока‑Кола Беверіджиз Україна Лімітед", Катерина Цибур, HRD NOVUS, Аліна Смишляк-Борода, директорка з управління репутацією та КСВ Kormotech та інші. Модерувала Тетяна Сахарук, генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні, голова Ради мереж у Східній Європі та Центральній Азії. 

Протягом усього дня HR Wisdom Summit тривало нагородження переможців рейтингу "Найкращі роботодавці України 2024" за версією журналу "Топ-100. Рейтинги найбільших". 

Організатори події - бізнес/медіа бюро Ekonomika+, онлайн-видання Delo.ua та журнал "Топ-100. Рейтинги найбільших"

Генеральний партнер - OLX. Головні партнери - "Райффайзен Банк", страхова компанія ІНГО та "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Серед партнерів також Украфлора, Foundation Coffee Roasters, "Моршинська", Lantmännen АХА, "Київхліб" і Tarta, "Кока‑Кола Беверіджиз Україна Лімітед" та інші.  

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