Китай не має чіткої позиції щодо того, хто агресор, а хто жертва, і де територія України, - експертка Плаксієнко-Бутирська
Експертка з питань Східної Азії, магістр зовнішньої політики Наталія Плаксієнко-Бутирська висловилася стосовно довіри України та Заходу щодо миротворчих акцій Китаю
Про це вона сказала в етері Еспресо.
"Є така багатошарова китайська дипломатія і багатошаровий китайський інтерес. Саме тому Китай, на жаль, грає на різних струнах, знаєте, і що стосується Тайваню, і що стосується російської агресії проти України. На самому початку війни багато азійських країн, зокрема Японія, казали, що ті події, які відбуваються в Україні можуть бути у нас в Азії стосовно Тайваню і тоді Китай говорив: ні, це різні речі, у жодному разі, (злісно) не порівнюйте це, Тайвань - це наші внутрішні питання, а Україна - там є різні "історичні фактори", - згадує експертка.
Як вона наголосила, Китай говорить про те, що підтримує суверенітети усіх держав і водночас суперечить собі.
"Навіть характеризуючи конкретну ситуацію - агресію Росії проти України, вони говорять не так, що вони підтримують суверенітет України, особливо в тих мирних пропозиціях, тому що чітко зрозуміло, що ті мирні пропозиції писалися під питання російської агресії проти України. Але вони говорять - всіх держав, тому що ми досі не можемо зрозуміти про цей суверенітет, через оцю двозначність Китаю, про що вони говорять, до якої межі вони готові якось розумітися, де правда, а де - ні, про що вони намагаються помирити сторони?" - риторично запитує Плаксієнко-Бутирська.
Експертка з питань Східної Азії додала, що Китай у своїх переговорних позиціях проявляє хитру та амбівалентну дипломатію.
"Якраз відсутність чіткої відповіді, хто агресор, хто жертва агресії, де територія України чітко визнана і куди повинен піти агресор. Через те, що вони не дають відповідь на це питання довіри до миротворчих акцій Китаю немає в Україні, не має в наших західних партнерів і про це було чітко сказано представнику Китаю", - підсумувала вона.
- Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що його країна виступає за проведення міжнародної мирної конференції, яка буде визнана як Україною, так і РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.04 Купівля 38.04Продаж 38.55
- EUR Купівля 41.43Продаж 42.21
- Актуальне
- Важливе