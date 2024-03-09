Китай не має чіткої позиції щодо того, хто агресор, а хто жертва, і де територія України, - експертка Плаксієнко-Бутирська

Про це вона сказала в етері Еспресо.

"Є така багатошарова китайська дипломатія і багатошаровий китайський інтерес. Саме тому Китай, на жаль, грає на різних струнах, знаєте, і що стосується Тайваню, і що стосується російської агресії проти України. На самому початку війни багато азійських країн, зокрема Японія, казали, що ті події, які відбуваються в Україні можуть бути у нас в Азії стосовно Тайваню і тоді Китай говорив: ні, це різні речі, у жодному разі, (злісно) не порівнюйте це, Тайвань - це наші внутрішні питання, а Україна - там є різні "історичні фактори", - згадує експертка.

Як вона наголосила, Китай говорить про те, що підтримує суверенітети усіх держав і водночас суперечить собі.

"Навіть характеризуючи конкретну ситуацію - агресію Росії проти України, вони говорять не так, що вони підтримують суверенітет України, особливо в тих мирних пропозиціях, тому що чітко зрозуміло, що ті мирні пропозиції писалися під питання російської агресії проти України. Але вони говорять - всіх держав, тому що ми досі не можемо зрозуміти про цей суверенітет, через оцю двозначність Китаю, про що вони говорять, до якої межі вони готові якось розумітися, де правда, а де - ні, про що вони намагаються помирити сторони?" - риторично запитує Плаксієнко-Бутирська.

Експертка з питань Східної Азії додала, що Китай у своїх переговорних позиціях проявляє хитру та амбівалентну дипломатію.

"Якраз відсутність чіткої відповіді, хто агресор, хто жертва агресії, де територія України чітко визнана і куди повинен піти агресор. Через те, що вони не дають відповідь на це питання довіри до миротворчих акцій Китаю немає в Україні, не має в наших західних партнерів і про це було чітко сказано представнику Китаю", - підсумувала вона.