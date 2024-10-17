"Наша мета - аби до 2033 року Україна була чистою від мінного сміття", - Шмигаль виступив на конференції з протимінної діяльності в Україні

Про це прем'єр повідомив у Telegram.

За його словами, наразі приблизно чверть території України - близько 140 тис. кв. м - потенційно забруднена мінами та боєприпасами.

"Наша головна амбітна мета - аби до 2033 року ми обстежили абсолютну більшість потенційно замінованої території, і Україна була чистою від мінного сміття", - сказав Шмигаль.

Він додав, що для досягнення цієї мети потрібно виконати низку ключових завдань, зокрема:

створити повноцінну систему управління протимінною діяльністю;

сформувати довгострокову міжнародну коаліцію розмінування України;

розширити виробництво машин із розмінування, а також використання інноваційних методів та технологій;

підвищити обізнаність громадськості про заміновані території, а також інформувати людей про ризики.

"По кожному з цих пунктів у нас є важливі досягнення", - зазначив Шмигаль.