"Наша мета - аби до 2033 року Україна була чистою від мінного сміття", - Шмигаль виступив на конференції з протимінної діяльності в Україні
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер, 17 жовтня, у швейцарській Лозанні виступив на конференції з протимінної діяльності в Україні, де розповів про очікувані терміни розмінування України
Про це прем'єр повідомив у Telegram.
За його словами, наразі приблизно чверть території України - близько 140 тис. кв. м - потенційно забруднена мінами та боєприпасами.
"Наша головна амбітна мета - аби до 2033 року ми обстежили абсолютну більшість потенційно замінованої території, і Україна була чистою від мінного сміття", - сказав Шмигаль.
Він додав, що для досягнення цієї мети потрібно виконати низку ключових завдань, зокрема:
- створити повноцінну систему управління протимінною діяльністю;
- сформувати довгострокову міжнародну коаліцію розмінування України;
- розширити виробництво машин із розмінування, а також використання інноваційних методів та технологій;
- підвищити обізнаність громадськості про заміновані території, а також інформувати людей про ризики.
"По кожному з цих пунктів у нас є важливі досягнення", - зазначив Шмигаль.
- Міністерка економіки України Юлія Свириденко раніше повідомляла, що приблизно 60 країн та міжнародних організацій підтвердили свою участь у конференції з питань протимінної діяльності в Україні, яка відбудеться 17-18 жовтня у швейцарській Лозанні.
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