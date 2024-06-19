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Обладнання для підтримки F-16: Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги

19 червня, 2024 середа
10:45
Новини Данія

Данія оголосила про 19-й пакет військової підтримки Україні, який зокрема передбачає додаткове обладнання на підтримку наданих Данією винищувачів F-16

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Про це повідомляє Міноборони Данії.

Новий пакет допомоги зокрема передбачає укладення низки різних угод з союзниками щодо закупівель та передачі з боку оборонної промисловості, зокрема більше обладнання на підтримку переданих Данією винищувачів F-16.

Окрім того, у межах пакета допомоги Данія вкладатиме гроші безпосередньо в українське збройове виробництво та підтримуватиме його з власних запасів оборонного відомства.

За словами міністра оборони Данії Трольса Лунда Поульсена, завдяки пакету допомоги Україна отримає підтримку на полі бою "тут і зараз". 

"Але ми також маємо зобов'язання Данії у безпековій галузі підтримувати Україну протягом наступних 10 років. Тому ми створили данську модель підтримки української оборонної промисловості, яка допоможе наростити українське виробництво військової техніки в короткостроковій і довгостроковій перспективі", - каже міністр.

У Міноборони Данії також наголосили, що у двох останніх пакетах допомоги для інвестицій в українську оборонну промисловість було виділено загалом 1,2 мільярда данських крон (близько $117 млн). 

  • Італія до кінця червня надасть Україні ще один пакет військової допомоги, який міститиме зокрема далекобійні ракети Storm Shadow.
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