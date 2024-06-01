Парад планет 3 червня: можна буде побачити 6 планет, але неозброєним оком - лише 2

Про це повідомляє The Guardian.

Згідно з повідомленням, у параді візьмуть участь Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Нептун і Уран - це відбувається, коли планети опиняються по один бік Сонця.

Професор Денні Стігс з Університету Ворвіка зазначив, що це явище можна буде спостерігати по усьому світу, воно відбудеться на сході сонця. Сонце буде знаходитися досить низько, а це означає, що для того, щоб його побачити, знадобиться певне обладнання.

"Уран і Нептун будуть слабкими, тому глядачам знадобиться хороший бінокль, щоб їх побачити", - пояснив він, додавши, що близькість Юпітера і Меркурія до Сонця обмежить їхній огляд.

Однак, за його словами, деякі з планет можна буде побачити неозброєним оком, хоча розсіяне світло все одно може спричинити труднощі.

"Марс і Сатурн є найбільш доступними для огляду, їх можна побачити попереду інших планет, що сходять, і трохи вище в небі", - зауважив Стігс.

Планети з'являться в діагональному розташуванні на небі, найвище буде Сатурн, за ним - Нептун, потім Марс, Уран і Меркурій. Юпітер з'явиться найближче до горизонту.

Астрономи передбачають, що парад триватиме кілька днів.

Однак американський метеоролог Джо Рао попередив, що не слід очікувати побачити на небі шусть дисків планет, передає Space.com.

"Неозброєним оком яскравіші планети виглядають просто як зірки, які рідко мерехтять. Тож люди, які планують встати рано і вийти на вулицю 3 червня, сподіваючись побачити роздутий диск Юпітера або кільця Сатурна одним поглядом, будуть, щонайменше, дуже розчаровані", - пояснив він.

За його словами, навіть побачити деякі з цих планет буде проблематично.

"Наприклад, Меркурій і Юпітер будуть дуже близькі до положення Сонця на небі й тому, швидше за все, будуть замасковані яскравим сяйвом ранкових сутінкі", - додав Рао.

Проблематично розгледіти буде й Меркурій, у разі відсутності Однак, рівного горизонту без перешкод.

"Далі йде Уран, який видно неозброєним оком, але тільки в дуже темному, не забрудненому світлом небі", - зазначив науковець, додавши, що насправді він близький до порогу видимості для більшості людей без використання будь-якої оптичної допомоги.

Але, оскільки Уран зійде лише приблизно за годину до сходу сонця, тож, як і у випадку з Меркурієм та Юпітером, реальних шансів побачити Уран теж немає.

Як стверджує метеоролог, планета, яку вдасться побачити неозброєним оком - це Марс.

"Далі йде найвіддаленіша від Сонця планета - Нептун, який занадто слабкий, щоб його можна було побачити неозброєним оком, - пояснив Рао. - Отже, шансів побачити цю планету теж немає, якщо тільки у вас немає доступу до темного неба, зоряної карти та, як мінімум, хорошого бінокля або телескопа".

Друга планета, яку можна буде побачити на небосхилі рано вранці, 3 черні, - це Сатурн

"Для неозброєного ока Сатурн виглядає як відносно яскраве світло, що світиться з жовтувато-білим відтінком", - пояснив науковець.