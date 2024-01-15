Стейк зі свинини. Готуємо вдома, як в ресторані
Стейк - це правильно приготовлений товстий шматок м'яса, який вирізали з туші тварини поперек волокон. Стейк зі свинини - просте рішення приготування м'яса. На сковороді він має насичений аромат і чудовий смак, перетворюючи звичайну вечерю у святкову
Інгредієнти для приготування стейка зі свинини на сковороді:
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свинина - 1 кг
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соус соєвий - 100 г
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гірчиця суха - 1/2 ч.л.
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сіль - на смак
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перець чорний мелений - на смак
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перець червоний мелений - на смак
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олія - для смаження
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зелень петрушки - кілька гілочок
Покроковий рецепт приготування стейка зі свинини:
- м'ясо нарізаємо на порційні шматки, ідеальна товщина для стейка - 3 см, обмиваємо його холодною водою та віджимаємо руками
- солимо стейки з кожного боку
- перчимо чорним і червоним меленим перцем
- посипаємо сухою гірчицею з обох сторін
- поплескаємо стейки рукою, щоб кристали солі, перець і гірчиця проникли в м'ясо
- беремо миску
- викладаємо шматки м'яса в один шар
- заливаємо м'ясо соєвим соусом
- залишаємо маринуватися на кілька годин у холодильнику
- віджимаємо від соусу, обмазуємо м'ясо олією
- викладаємо на попередньо розігріту сковороду
- смажимо стейки на максимальному вогні, перевертаючи лопаткою з обох сторін по 2 хв
- після попереднього обжарювання дожарюємо їх на середньому вогні від 3 до 6 хвилин з кожної сторони
- готові стейки прикрасьте гілочками петрушки.
Смачного!
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