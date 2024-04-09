У Казахстані заперечили інформацію Reuters про запит Росії щодо постачання 100 тис. тонн бензину
У Казахстані заявили, що не отримували запитів від Росії щодо створення резерву бензину на випадок дефіциту через атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи
Про це повідомляє Orda.kz.
Зокрема, інформацію журналістів спростували у міністерстві енергетики Казахстану.
"Такий запит від міненерго РФ не надходив. Тому інформація не підтверджується", - повідомив радник міністра енергетики Казахстану Шингис Іллясов.
Видання зазначає, що березневі атаки українських дронів на російські НПЗ призвели до того, що виробництво нафтопродуктів у РФ впало приблизно на 14%. Російська влада запевняє, що на внутрішньому ринку дефіциту немає, і запасів палива вистачає. Але через напади на НПЗ Росія, яка зазвичай експортує нафтопродукти, була змушена розпочати їхній імпорт та запровадити тимчасове обмеження на вивезення палива (воно не стосується країн ЄАЕС).
- Нагадаємо, 8 квітня Reuters із посиланням на три поінформовані джерела повідомило, що Росія попросила Казахстан бути готовим поставити їй 100 тис. тонн бензину в разі дефіциту, посиленого атаками безпілотників. Окрім цього зазначається, що Білорусь також погодилася допомогти Росії з бензином.
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