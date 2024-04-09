У Казахстані заперечили інформацію Reuters про запит Росії щодо постачання 100 тис. тонн бензину

Про це повідомляє Orda.kz.

Зокрема, інформацію журналістів спростували у міністерстві енергетики Казахстану.

"Такий запит від міненерго РФ не надходив. Тому інформація не підтверджується", - повідомив радник міністра енергетики Казахстану Шингис Іллясов.



Видання зазначає, що березневі атаки українських дронів на російські НПЗ призвели до того, що виробництво нафтопродуктів у РФ впало приблизно на 14%. Російська влада запевняє, що на внутрішньому ринку дефіциту немає, і запасів палива вистачає. Але через напади на НПЗ Росія, яка зазвичай експортує нафтопродукти, була змушена розпочати їхній імпорт та запровадити тимчасове обмеження на вивезення палива (воно не стосується країн ЄАЕС).