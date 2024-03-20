Україна пропонує міжнародним партнерам запровадити додатковий податок на російську нафту й газ після перемоги, - Шмигаль

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

"Ми поклали на стіл переговорів пропозицію про запровадження в майбутньому, після нашої перемоги, додаткового спеціального оподаткування російської нафти, газу, діамантів, інших сировинних матеріалів і російського експорту", - розповів він.

Очільник уряду також додав, що це стало б додатковим джерелом компенсації тієї шкоди, яку завдає Україні Росія під час війни.