Україна пропонує міжнародним партнерам запровадити додатковий податок на російську нафту й газ після перемоги, - Шмигаль
Україна пропонує своїм міжнародним партнерам після перемоги у війні з РФ запровадити додатковий спеціальний податок на російські газ, нафту та інші сировинні матеріали, аби покрити завдані державі збитки
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.
"Ми поклали на стіл переговорів пропозицію про запровадження в майбутньому, після нашої перемоги, додаткового спеціального оподаткування російської нафти, газу, діамантів, інших сировинних матеріалів і російського експорту", - розповів він.
Очільник уряду також додав, що це стало б додатковим джерелом компенсації тієї шкоди, яку завдає Україні Росія під час війни.
- 5 березня повідомлялося, що прибуток Росії від продажу нафти та газу в лютому зріс на 80% у порівнянні з 2023 роком: він перевищив $10 млрд, незважаючи на санкції.
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