Україні варто обмежити наступальні дії та посилити оборону, – президент Чехії Павел

Про це він сказав в інтерв'ю TVN24.

За словами Павела, Україна, на відміну від Росії, наразі має обмежені можливості дій на полі бою.

На переконання політика, Києву наразі потрібна не лише суто оборонна зброя, а й така, яка перешкоджатиме постачанню російської армії, наприклад, артилерія чи крилаті ракети більшої дальності, а також літаки F-16.

"Лише баланс сил може дати обом сторонам зрозуміти, що далі вони не досягнуть успіхів і що настав час для переговорів", - сказав Павел.