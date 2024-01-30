Україні варто обмежити наступальні дії та посилити оборону, – президент Чехії Павел
Президент Чехії Петр Павел заявив, що союзники радять Україні обмежити наступальні дії та посилити оборону. ЗСУ мають обмежені можливості на полі бою
Про це він сказав в інтерв'ю TVN24.
За словами Павела, Україна, на відміну від Росії, наразі має обмежені можливості дій на полі бою.
На переконання політика, Києву наразі потрібна не лише суто оборонна зброя, а й така, яка перешкоджатиме постачанню російської армії, наприклад, артилерія чи крилаті ракети більшої дальності, а також літаки F-16.
"Лише баланс сил може дати обом сторонам зрозуміти, що далі вони не досягнуть успіхів і що настав час для переговорів", - сказав Павел.
- Торік Павел казав, що жодна країна НАТО не погодиться відправити миротворців до України. Також він стверджував, що слід очікувати на "зниження готовності масово підтримувати Україну великою кількістю зброї", "досягнення ЗСУ до кінця (2023, - ред.) року стануть основою для переговорів".
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