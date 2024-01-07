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В окупованій Запорізькій області не вистачає ліків: РФ створила гуманітарну катастрофу, - мер Мелітополя

7 січня, 2024 неділя
23:11
Війна з Росією Доступні ліки

Російські окупанти створили гуманітарну катастрофу у Запорізькій області. У регіоні спостерігається нестача медикаментів

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти створили гуманітарну катастрофу на захоплених територіях. На всіх ТОТ Запорізької області біда з медикаментами", - написав Федоров.

За його словами, у регіоні відсутні імпортні ліки, або ціна недоступна для місцевих жителів. Крім цього, обов'язкових дитячих вакцин БЦЖ та АКДС не постачають, батьки чекають на щеплення від туберкульозу понад пів року. 

Також частина життєво необхідних ліків проти хвороб серця, шлунка, гіпертензії відпускаються виключно за рецептами. Щоб його взяти, необхідно вистояти величезну чергу до лікаря. А обслуговування у лікаря неможливе без російського паспорта.

  • На тимчасово окупованих територіях росіяни відвідують дитячі свята, щоб перевірити наявність забороненої української та західної символіки.
Суспільство
Медицина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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