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Розповімо, як приготувати аджику з кабачків

9 січня, 2024 вiвторок
13:00
рецепти Аджика. Рецепт приготування

Надзвичайно смачна та пікантна страва - гостра аджика з кабачків. Це закуска, яка підійде до м'яса, птиці, відвареної картоплі, її можна просто намазати на бутерброд. Смак її буде пікантним

рецепт аджики з кабачків

Інгредієнти:

  • кабачки - 1.5 кг
  • помідори - 1 кг
  • болгарський перець - 300 г
  • морква - 300 г
  • перець гострий стручковий - 1 шт.
  • часник - 50 г
  • олія - 100 мл
  • оцет (9%) - 100 мл
  • сіль - 2 стол. л.
  • цукор - 2 стол. л.

Рецепт приготування аджики з кабачків:

  • зрілі кабачки очистіть від шкірки  та видаліть насіння
  • очистіть від шкірки помідори
  • всі овочі промийте   та обсушіть 
  • наріжте так, щоб їх можна було пропустити через м'ясорубку
  • з болгарського перцю видаліть насіння
  • у перцю чилі насіння залиште, в них зберігається вся гострота
  • пропустіть усі овочі через м'ясорубку
  • асамперед пропустіть болгарський перець і часник
  • овочі краще чергувати, щоб м'ясорубка не забивалася
  • одразу перемішайте
  • поставте каструлю з овочевою сумішшю на плиту 
  • доводьте до кипіння на сильному вогні, постійно помішуючи
  • потім зменшіть вогонь до середнього 
  • варіть аджику близько 30 хв. 
  • підготуйте чисті банки
  • із зазначеної кількості інгредієнтів вийде три літри аджики
  • далі додайте в аджику сіль та цукор
  • влийте в гостру аджику з кабачків оцет 9% і олію без запаху
  • добре перемішайте 
  • варіть аджику ще близько 10 хв. 
  • розкладіть готову гарячу аджику з кабачків по чистим сухим банкам та одразу закатайте гарячі банки з аджикою
  • переверніть банки кришкою донизу
  • загорніть в плед 
  • залиште остигати на добу.

Смачного!

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