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Розповімо, як приготувати аджику з кабачків
Надзвичайно смачна та пікантна страва - гостра аджика з кабачків. Це закуска, яка підійде до м'яса, птиці, відвареної картоплі, її можна просто намазати на бутерброд. Смак її буде пікантним
Інгредієнти:
- кабачки - 1.5 кг
- помідори - 1 кг
- болгарський перець - 300 г
- морква - 300 г
- перець гострий стручковий - 1 шт.
- часник - 50 г
- олія - 100 мл
- оцет (9%) - 100 мл
- сіль - 2 стол. л.
- цукор - 2 стол. л.
Рецепт приготування аджики з кабачків:
- зрілі кабачки очистіть від шкірки та видаліть насіння
- очистіть від шкірки помідори
- всі овочі промийте та обсушіть
- наріжте так, щоб їх можна було пропустити через м'ясорубку
- з болгарського перцю видаліть насіння
- у перцю чилі насіння залиште, в них зберігається вся гострота
- пропустіть усі овочі через м'ясорубку
- асамперед пропустіть болгарський перець і часник
- овочі краще чергувати, щоб м'ясорубка не забивалася
- одразу перемішайте
- поставте каструлю з овочевою сумішшю на плиту
- доводьте до кипіння на сильному вогні, постійно помішуючи
- потім зменшіть вогонь до середнього
- варіть аджику близько 30 хв.
- підготуйте чисті банки
- із зазначеної кількості інгредієнтів вийде три літри аджики
- далі додайте в аджику сіль та цукор
- влийте в гостру аджику з кабачків оцет 9% і олію без запаху
- добре перемішайте
- варіть аджику ще близько 10 хв.
- розкладіть готову гарячу аджику з кабачків по чистим сухим банкам та одразу закатайте гарячі банки з аджикою
- переверніть банки кришкою донизу
- загорніть в плед
- залиште остигати на добу.
Смачного!
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