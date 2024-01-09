Розповімо, як приготувати аджику з кабачків

Україна в складному становищі, але Путін у ще гіршому, - полковник Грант

Радомир Мокрик: Коли ти вмикаєш цей новорічний "Квартал" і там на мелодію "Соколята" співають про лайно Патрона - це не те що не смішно, це просто огидно