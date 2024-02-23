Як українські водії живуть у чергах на кордоні. Репортаж Еспресо

"Це не нормально. Це не є тільки польський кордон. Це кордон Євросоюзу. І мені здається вони повинні вжити яихось заходів. Це ж іде торгівля. Тут стоять не тільки водії, які везуть щось з Польщі. Я їду з Німеччини, наприклад" - розповідає Володимир.

водій Володимир Надкерничний

Попри блокаду українські водії залишаються у гарному настрої. Шофери самі дбають про базові потреби й польовий побут. Навіть встигають грати у карти. Перевізник Андрій Маняк нарікає на відсутність належних умов.

"Це нестерпно, не можна витримати. Людей не допускають в Польщу, поспілкуватися з кимось, щоб свою якусь думку виразити. Ніяких зручностей немає, як для водія. Стою дев’ятий день. Добре, що раз випустили до магазину. В душ ходимо за 2 кілометри" - каже водій Андрій Маняк.

водій Андрій Маняк

Поліція не пропускає українців поспілкуватися з польськими страйкарями, кажуть водії.

"Умов жодних тут нема. Минулого разу, коли була блокада, волонтери привозили якісь харчі, а зараз взагалі нічого. - додає Владислав Станько.

водій Владислав Станько

У відповідь на польську блокаду, громадська організація "Міжнародні автомобільні перевізники України" розгорнула цілодобовий мирний страйк за п’ять кілометрів від КПП "Шегині", "Рава-Руська" та "Краківець".

"Ми зупиняємо польських перевізників і перевіряємо документи. Якщо вони правомірно стояли у черзі, так як і наші водії - по 15 діб, ми їх пропускаємо. Якщо перевізник їде поза чергою - ми їх зупиняємо, допоки не заїде та машина, з якою вони мали проїхати по даті завантаження. В нас тут є всі належні умови - два туалети, бар, заправка, душ."

Цілодобову акцію українські водії планують проводити до 15-го березня.

член правління ГО "МАПУ" Григорій Шупка

"Ми ні від кого нічого не вимагаємо. Ні дотацій, ні нічого. Наші фермери працюють за свої, за великі кредитні ставки і без дотацій. Їхні фермери працюють на дотаціях і ще від кого щось вимагають. Хай просто візьмуться і працюють. Вони виїхали на тракторах, які по 200 тисяч євро, під нульові проценти. В нас ні один фермер, ні один підприємець менше, ніж за 24% кредиту не бере. Про що ми говоримо, про яку конкуренцію?" - пояснює член правління ГО "МАПУ" Григорій Шупка.

Нагадаємо, польські фермери продовжують блокувати напрямки до шести пунктах пропуску на кордоні з Україною: "Дорогуськ-Ягодин", "Зосін-Устилуг", "Долгобичув-Угринів", "Гребенне-Рава-Руська", "Медика-Шегині" та "Корчова-Краківець".

