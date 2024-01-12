Як виробник російських БПЛА "Орлан-10" й досі отримує іноземне устаткування, незважаючи на санкції
Завдяки CYBINT-дослідженню стало достеменно відомо, що мережа фірм-прокладок й досі допомагає РФ отримувати необхідні деталі для продовження війни в Україні
Завдяки українським хакерам "КіберСпротив" у листопаді 2023 року було передано до міжнародної спільноти InformNapalm для аналізу розвідувальні дані про російське ТОВ "Спеціальний Технологічний Центр" (СТЦ), виробника російських безпілотників "Орлан-10" та іншої спеціальної військової техніки.
Документи, що були отримані хакерами, підтверджують, що Росія імпортує техніку та обладнання з європейських, американських та азійських компаній через фірми-прокладки. Це свідчить про те, що росіяни використовують іноземні технології для виробництва своєї зброї та військової техніки й досі, попри санкції.
Фото: InformNapalm
СТЦ відіграє важливу роль у забезпеченні збройної агресії Російської Федерації проти України. За даними Національного агентства з питань запобігання корупції України, це підприємство підпадає під санкції низки країн: США, Японії, Великої Британії, Швейцарії, Канади, країн Європейського Союзу та самої України.
Роль цього підприємства у виготовленні обладнання для збройних сил РФ значна, крім того, воно й досі нарощує обсяги виробництва. У документах є чітке формулювання, що СТЦ виконує саме державне оборонне замовлення, за яке отримує фінансову винагороду від РФ.
Фото: Спеціальний Технологічний Центр
Як відбувається обхід санкцій?
Працювати лише на власних комплектуючих виробник "Орлан-10" не може. Щоб забезпечити неперервність виробництва, СТЦ й досі має закупати значну кількість комплектуючих іноземного походження. Дані підтверджують, що лише для виготовлення вантажного гексакоптера РФ отримує комплектуючі та устаткування з компаній США, Швейцарії, Іспанії, Австрії, Німеччини, Великої Британії та інших.
Схема проста, це так званий "паралельний імпорт". Простий, але ефективний спосіб уникнути санкцій:
- завод-виробник (США, країни Азії чи Європи);
- дистриб’ютор (зазвичай це та ж сама країна, що і виробник);
- юридична особа-посередник (головним чином компанії з Китаю, але в документах можна виявити також Туреччину, ОАЕ, Сербію та інші країни);
- російська фірма-дистриб'ютор;
- виробництво у РФ (у цьому випадку – Спеціальний Технологічний Центр).
Аналіз документації від СТЦ виявив ряд російських приватних юридичних осіб, які продовжували активний імпорт різноманітного обладнання протягом 2022-2023 років. За зазначеними періодом ці суб'єкти купували техніку та деталі, а кінцевим отримувачем було СТЦ: ТОВ "Радіолайн", ТОВ "Протех", ТОВ "ПТ-Електронік" та низка інших компаній.
Згідно з усіма наданими документами видно, що західні комплектуючі, оминаючи труднощі врешті-решт знаходять шлях до Росії. Рано чи пізно ці компоненти використовуватимуться для виробництва зброї РФ.
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