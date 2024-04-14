"Закликаємо нашого брата по вірі": лідери мільйонів протестантів з України просять Джонсона голосувати за допомогу ЗСУ

Копію листа з підписами пасторів оприлюднила Рада євангельських протестантських церков України.

"Закликаємо нашого брата по вірі - спікера Палати представників Майка Джонсона, а також всіх християн-конгресменів захистити українські церкви та весь наш народ від геноциду", - йдеться у зверненні.

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"Від імені Ради євангельських протестантських церков, яка представляє понад 8 000 церков та приблизно 2 мільйони вірян, ми просимо ваших дій та молитов. За 30 років незалежності України ми мали можливість проповідувати, допомагати людям духовно, відкривати тисячі церков, але потім Росія почала війну, щоб знищити нас як націю", - наголошують лідери українських протестантів.

У листі також згадується те про те, що в ніч з 10 на 11 квітня - коли сталася чергова ракетна атака Росії на Україну - в Одеській області загинуло 5 мирних жителів, серед яких служитель церкви євангельських християн-баптистів (ЄХБ) "Воскресіння".

Місія предстоятеля УГКЦ до США

Перед цим, у березні 2024 року, з Джонсоном особисто зустрічався предстоятель УГКЦ Святослав.

При цьому він звернув увагу Джонсона на страждання людей в Україні та застеріг його від інструменталізації їхнього болю.

"Ми говоримо від імені простих людей і нам дуже болить, коли хтось на тлі нашого болю та страждання грає в політичні ігри", - заявив предстоятель УГКЦ.