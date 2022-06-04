Нейтралітет щодо НАТО і перемовини про статус Криму та Донбасу: союзники України обговорюють припинення вогню шляхом переговорів

Про це йдеться в матеріалі CNN.

Впродовж останніх тижнів офіційні особи США регулярно зустрічалися зі своїми британськими та європейськими колегами, щоб обговорити потенційні рамки припинення вогню та війни шляхом переговорів. Про це CNN повідомили кілька джерел, дотичних до перемовин.

Серед сценаріїв, які обговорюють є чотири пункти, запропоновані Італією наприкінці травня. Ця схема передбачає зобов’язання України до нейтралітету щодо НАТО в обмін на певні гарантії безпеки, а також переговори між Україною та Росією щодо майбутнього Криму та Донбасу.

"Незважаючи на заяви США, нібито "нічого щодо України не вирішуватимуть без України", наразі Київ безпосередньої участі в цих дискусіях не бере. Попри це, американські та українські офіційні особи переконують – США не тиснули на Україну і не підштовхували їх до будь-яких поступок чи перемовин з росіянами.

Двоє американських чиновників повідомили CNN, що США насправді не підтримують пропозицію Італії. Однак стурбованість західних політиків полягає в тому, що без переговорів та угоди між росіянами та українцями війна може затягнутися на багато років", – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, за словами Генсека НАТО, в Україні йде "війна на виснаження", яка закінчиться за столом переговорів

НАТО не очікує жодної помсти з боку Росії на рішення Сполучених Штатів доставити в Україну сучасне озброєння.

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