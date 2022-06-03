Генсек НАТО: в Україні йде "війна на виснаження", яка закінчиться за столом переговорів
Війна на українській території закінчиться за столом переговорів, проте треба бути готовими до тривалої "війни на виснаження"
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з президентом США Джо Байденом,передає CNN.
Україна як і раніше потребує підтримки альянсу, сказав він.
"Війни за своєю природою непередбачувані, і тому ми просто повинні бути готові до довгострокової перспективи. Це перетворилося на "війну на виснаження", в якій українці платять високу ціну, але Росія зазнає великих втрат", - наголосив Столтенберг.
За його словами, теми переговорів тісно пов'язані з ситуацією на фронті.
"Ми маємо підтримати їх, допомогти їм, щоб вони могли досягти найкращого вирішення цього конфлікту", - додав генсек НАТО.
- Байден оголосив, що США передадуть Україні ракетні системи для точних ударів всередині країни. У Пентагоні розкрили деталі оголошеного президентом Джо Байденом нового пакету допомоги для України вартістю 700 млн доларів. Це вже одинадцятий пакет військової допомоги для України із запасів Пентагону з серпня 2021 року.
- НАТО не очікує жодної помсти з боку Росії на рішення Сполучених Штатів доставити в Україну сучасне озброєння.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.2
Купівля 34.2Продаж 35.36
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.73
- Актуальне
- Важливе