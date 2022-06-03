Генсек НАТО: в Україні йде "війна на виснаження", яка закінчиться за столом переговорів

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з президентом США Джо Байденом,передає CNN.

Україна як і раніше потребує підтримки альянсу, сказав він.

"Війни за своєю природою непередбачувані, і тому ми просто повинні бути готові до довгострокової перспективи. Це перетворилося на "війну на виснаження", в якій українці платять високу ціну, але Росія зазнає великих втрат", - наголосив Столтенберг.

За його словами, теми переговорів тісно пов'язані з ситуацією на фронті.

"Ми маємо підтримати їх, допомогти їм, щоб вони могли досягти найкращого вирішення цього конфлікту", - додав генсек НАТО.

Байден оголосив, що США передадуть Україні ракетні системи для точних ударів всередині країни. У Пентагоні розкрили деталі оголошеного президентом Джо Байденом нового пакету допомоги для України вартістю 700 млн доларів. Це вже одинадцятий пакет військової допомоги для України із запасів Пентагону з серпня 2021 року.

НАТО не очікує жодної помсти з боку Росії на рішення Сполучених Штатів доставити в Україну сучасне озброєння.

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