"Ні одної нової техніки в нас нема": окупант поскаржився мамі на росармію, - перехоплення
Військовослужбовець РФ розповів матері про погане забезпечення окупантів речами і технікою
Головне управління розвідко МО України опублікувало нове перехоплення, де окупант у телефонній розмові з мамою поскаржився їй на забезпечення в російській армії.
Зокрема, військовослужбовець відзначив, що недавно їм привезли дуже старі снаряди для "градів", які виготовлені були ще у 50-х роках минулого століття.
"Все старе, ні одної, ні одної нової техніки. Розпакували старі танки Т-64", - відзначив окупант.
- Нагадаємо, Росія не здатна збільшити виробництво сучасної техніки
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