"Ні одної нової техніки в нас нема": окупант поскаржився мамі на росармію, - перехоплення

Головне управління розвідко МО України опублікувало нове перехоплення, де окупант у телефонній розмові з мамою поскаржився їй на забезпечення в російській армії.

Зокрема, військовослужбовець відзначив, що недавно їм привезли дуже старі снаряди для "градів", які виготовлені були ще у 50-х роках минулого століття.

"Все старе, ні одної, ні одної нової техніки. Розпакували старі танки Т-64", - відзначив окупант.

Нагадаємо, Росія не здатна збільшити виробництво сучасної техніки

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