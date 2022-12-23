Нідерланди планують надати Україні 2,5 млрд євро допомоги, - Зеленський
Нідерланди планують виділити 2,5 млрд євро для допомоги Україні в боротьбі з російською агресією
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Під час неї президент подякував йому за рішення виділити Україні 2,5 млрд євро допомоги.
"Цінуємо підтримку Нідерландів! І далі працюємо разом над зміцненням обороноздатності, енергетичної стійкості, відновленням критичної інфраструктури", - написав Зеленський.
Рютте у твіттері зазначив, що йдеться про військову, гуманітарну та дипломатичну допомогу. Виділять її у 2023 році.
"Поки Росія продовжує війну проти України, Нідерланди надаватимуть допомогу Україні. Військову, гуманітарну і дипломатичну. Ми виділимо на це € 2,5 млрд у 2023 році. Україна може покластися на Нідерланди", - написав прем'єр-міністр Нідерландів.
- 19 грудня стало відомо, що загальна вартість військової допомоги, наданої Нідерландами Україні, сягнула 987 млн євро.
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