Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Під час неї президент подякував йому за рішення виділити Україні 2,5 млрд євро допомоги.

"Цінуємо підтримку Нідерландів! І далі працюємо разом над зміцненням обороноздатності, енергетичної стійкості, відновленням критичної інфраструктури", - написав Зеленський.

Рютте у твіттері зазначив, що йдеться про військову, гуманітарну та дипломатичну допомогу. Виділять її у 2023 році.

"Поки Росія продовжує війну проти України, Нідерланди надаватимуть допомогу Україні. Військову, гуманітарну і дипломатичну. Ми виділимо на це € 2,5 млрд у 2023 році. Україна може покластися на Нідерланди", - написав прем'єр-міністр Нідерландів.

19 грудня стало відомо, що загальна вартість військової допомоги, наданої Нідерландами Україні, сягнула 987 млн євро.