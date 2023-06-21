"Ніхто подібного не робив": Шмигаль перелічив чотири кроки, необхідні для залучення активів РФ до відбудови України
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль перелічив чотири кроки для залучення заморожених активів РФ до відбудови України. Він назвав це важливими для світу рішеннями
Про це йдеться у його колонці, опублікованій на The Guardian.
За його словами, перший крок у притягненні агресора до відповідальності вже зроблено – запущено реєстр збитків.
"Попереду ще чотири важливі кроки. По-перше, необхідно створити міжнародну комісію, яка б на основі даних реєстру визначала розмір компенсації потерпілим. По-друге, країни-партнери повинні змінити своє законодавство, щоб дозволити перенаправлення заморожених російських активів в Україну. По-третє, має бути створений компенсаційний фонд, у який збиратимуться кошти", - написав Шмигаль.
Чертвертим кроком буде практична реалізація конфіскацій і платежів за реконструкцію.
"Ми усвідомлюємо, що ми піонери. Поки нічого подібного ніхто не робив. Ми розуміємо побоювання наших партнерів, але злочинні дії Росії настільки безпрецедентні, що потрібні принципово нові, сміливі рішення. Ці рішення будуть важливими не лише для України, а й для всього світу", - наголосив прем'єр.
Також Шмигаль запропонував створити універсальний механізм стягнення компенсацій із країн-агресорів.
"Ми пропонуємо створити універсальну систему, за якої міжнародно визнаний агресор і винуватець війни розплачується за свої злочини. Це буде цілком легітимний механізм на основі відповідної міжнародної угоди", – зазначив очільник уряду.
- 21 червня у Лондоні стартувала Міжнародна конференція щодо відбудови України (Ukraine Recovery Conference), організована Великою Британією спільно з Україною. Вона є продовженням щорічних Конференцій щодо реформ в Україні, які відбувалися з 2017 року. На початку конференції слово дали президентові України Володимиру Зеленському.
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