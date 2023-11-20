Німеччина, Франція та Італія уклали угоду про майбутнє регулювання ШІ

Про це повідомляє Reuters.

Уряди трьох країн висловлюються за "обов'язкове саморегулювання за допомогою кодексів поведінки" для так званих базових моделей ШІ, які призначені для отримання широкого спектра результатів. Але вони виступають проти "неперевірених норм".

"Разом ми підкреслюємо, що Закон про ШІ регулює застосування ШІ, а не технологію як таку, - йдеться в спільному документі. - Невід'ємні ризики пов'язані із застосуванням систем ШІ, а не з самою технологією".

Європейська комісія, Європарламент і Рада ЄС ведуть переговори про те, як блок має позиціювати себе на цю тему.

У документі зазначається, що розробники фундаментальних моделей повинні будуть визначити картки моделей, які використовуються для надання інформації про модель машинного навчання.

"Картки моделі повинні містити відповідну інформацію для розуміння функціонування моделі, її можливостей та обмежень, а також ґрунтуватися на найкращих практиках спільноти розробників", - йдеться в документі.

Зокрема, зазначається, що на початковому етапі жодних санкцій не повинно бути застосовано. Однак, якщо через певний період часу будуть виявлені порушення кодексу поведінки, система санкцій може бути створена.

Міністерство економіки Німеччини, яке відповідає за цю тему разом з Міністерством цифрових технологій, заявило, що закони та державний контроль повинні регулювати не сам ШІ, а його застосування.

"Ми повинні регулювати додатки, а не технологію, якщо хочемо грати у вищій лізі ШІ в усьому світі", - сказав міністр цифрових справ ФРН Фолькер Віссінг.

У понеділок і вівторок уряд Німеччини організовує цифровий саміт в Єні, штат Тюрінгія, на який зберуться представники політики, бізнесу і науки.

Питання, пов'язані зі штучним інтелектом, також будуть на порядку денному переговорів урядів Німеччини та Італії в Берліні в середу.