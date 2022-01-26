Німеччина вимагає від США винятку для сфери енергетики в разі накладення на РФ санкцій за війну з Україною
Уряд Німеччини домагається у США винятку для енергетичної галузі у випадку заборони банкам РФ проводити розрахунки з операцій у доларах США через можливі санкції у зв'язку з російсько-українською війною
Про це пише Bloomberg, передає Інтерфакс-Україна.
Німеччина висловила занепокоєння, що без винятку енергопостачання до Європи може бути під загрозою.
Також видання зазначає, що в разі запровадження винятку потенційних заходів проти "Північного потоку-2" уникнути не вдасться.
Інші країни Західної Європи дотримуються схожих із Німеччиною поглядів.
За іхніми словами, низка великих європейських країн прагнула внести винятки під час обговорення санкцій і вимагала перехідного періоду до того, як обмеження стануть повністю чинними.
Один із посадовців заявив, що згідно з обговореннями після оприлюднення пропозицій щодо санкцій виняток для енергетичного сектора швидше за все зроблять.
Bloomberg пише, що у випадку "військової агресії проти суверенної держави та серйозного порушення міжнародного права, що загрожує європейському миру та безпеці" Німеччина ладна підписати пакет про повні замороження активів і заборону на операції для обраної групи банків РФ, подальші обмеження щодо суверенного боргу та обмеження на ринку капіталу для державних підприємств, а також обмеження ринку капіталу для певних державних підприємств Росії.
Також агенство зауважує, що Німеччина виступатиме за обмеження на ввезення окремих металів і хімічних речовин з РФ, а також на експорт предметів розкоші та високотехнологічних товарів, посилення обмежень на товари, які можна використовувати й у цивільних, і у військових цілях.
Крім того, уряд Німечсини згоден заборонити поїздки та заморозити активи олігархів, а також обмежити інвестиції в РФ.
- Нагадаємо, Сенат США оприлюднив проєкт санкцій проти РФ на випадок нового вторгнення в Україну, згідно з яким Росію можуть відключити від системи SWIFT.
- Німеччина зняла з розгляду питання про відключення РФ від SWIFT.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.6
Купівля 28.6Продаж 28.93
-
EUR
Купівля 32.2Продаж 32.69
- Актуальне
- Важливе