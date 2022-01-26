Німеччина вимагає від США винятку для сфери енергетики в разі накладення на РФ санкцій за війну з Україною

Про це пише Bloomberg, передає Інтерфакс-Україна.



Німеччина висловила занепокоєння, що без винятку енергопостачання до Європи може бути під загрозою.



Також видання зазначає, що в разі запровадження винятку потенційних заходів проти "Північного потоку-2" уникнути не вдасться.



Інші країни Західної Європи дотримуються схожих із Німеччиною поглядів.



За іхніми словами, низка великих європейських країн прагнула внести винятки під час обговорення санкцій і вимагала перехідного періоду до того, як обмеження стануть повністю чинними.



Один із посадовців заявив, що згідно з обговореннями після оприлюднення пропозицій щодо санкцій виняток для енергетичного сектора швидше за все зроблять.



Bloomberg пише, що у випадку "військової агресії проти суверенної держави та серйозного порушення міжнародного права, що загрожує європейському миру та безпеці" Німеччина ладна підписати пакет про повні замороження активів і заборону на операції для обраної групи банків РФ, подальші обмеження щодо суверенного боргу та обмеження на ринку капіталу для державних підприємств, а також обмеження ринку капіталу для певних державних підприємств Росії.



Також агенство зауважує, що Німеччина виступатиме за обмеження на ввезення окремих металів і хімічних речовин з РФ, а також на експорт предметів розкоші та високотехнологічних товарів, посилення обмежень на товари, які можна використовувати й у цивільних, і у військових цілях.



Крім того, уряд Німечсини згоден заборонити поїздки та заморозити активи олігархів, а також обмежити інвестиції в РФ.

Нагадаємо, Сенат США оприлюднив проєкт санкцій проти РФ на випадок нового вторгнення в Україну, згідно з яким Росію можуть відключити від системи SWIFT.

Німеччина зняла з розгляду питання про відключення РФ від SWIFT.

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