Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Німеччину змушують ухвалити рішення про танки, Папа Римський не їде в Україну, бо не має, що сказати, росіяни тероризують Європу. Світові ЗМІ про Україну 23 січня
Огляд

Німеччину змушують ухвалити рішення про танки, Папа Римський не їде в Україну, бо не має, що сказати, росіяни тероризують Європу. Світові ЗМІ про Україну 23 січня

Юрій Мартинович
23 січня, 2023 понедiлок
22:21
Світ світ, міжнародний огляд

У світі зростає тиск на Німеччину, щоб та дозволила передати Україні свої танки, розсилка бомб в Іспанії - сигнал Росії про те, що її ставленики можуть здійснити нові терористичні дії в Європі, якщо країни продовжуватимуть підтримувати Україну, Латвія ще більше послабила дипломатичні відносини з РФ

Про це і не тільки світові ЗМІ писали 23 січня.

The New York Times:

Американське видання відзначає, що все більше зростає тиск на Німеччину, щоб та дозволила передати Україні свої бойові танки Leopard 2, які є на складі багатьох європейських країн і які Київ вважає ключовими для своїх військових дій, оскільки очікується, що бойові дії знову посиляться цієї весни. Польські офіційні особи були одними з найгучніших голосів, які закликали Німеччину підписати необхідні документи, які та зобов’язана зробити за законом як виробник цих танків.

Також у The New York Times зробили наголос на обіцянці президента Володимира Зеленського щодо боротьби з корупцією після звільнення топчиновника за розтрату держгрошей. Однак у виданні додають, що корупція вразила Україну задовго до того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення наприкінці лютого.

"І хоча боротьба з російською агресією була основною метою уряду пана Зеленського, корупція залишалася пріоритетом — особливо враховуючи, що в країну надходять зброя та допомога на сотні мільйонів доларів, а ціна за зусилля з відновлення, за оцінками, становить мільярди. Пан Зеленський, який прийшов до влади у 2019 році з обіцянкою подолати корупцію, визнав у своєму нічному зверненні в неділю, що "головна увага уряду зосереджена на обороні, зовнішній політиці та війні", - пишуть журналісти.

Крім цього, у The New York Times написали статтю про російських агентів, яких підозрюють у керівництві ультраправою групою для розсилки бомб в Іспанії. Офіційні особи США кажуть, що операція може бути своєрідним сигналом Росії про те, що країна та її ставленики можуть здійснити нові терористичні дії в Європі, якщо країни продовжуватимуть підтримувати Україну.

The Washington Post:

У виданні The Washington Post відзначають, що Польща бачить "промінчик надії" доставити в Україну німецькі танки Leopard. Прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький заявив у понеділок, що Варшава подасть запит до Німеччини про реекспорт своїх танків в Україну після того, як Берлін дав зрозуміти, що не блокуватиме такий крок. Після недільних коментарів міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, Польща бачить "проблиск надії" на те, що її німецькі танки Leopard 2 можуть бути відправлені в Україну, сказав Моравецький. Берлін поки що зупинився на розблокуванні пакета німецьких танків Leopard 2 для України, заявивши, що хоче діяти обережно на тлі побоювань, що її будуть розглядати як "учасника" війни. Оскільки Німеччина виробляє Leopard 2, один із найдосконаліших бойових танків Європи, її дозвіл потрібен для реекспорту танка будь-якою з понад десятка країн, які його використовують.

Американські журналісти також присвятили окрему статтю західній частині України, відзначивши, що хоч та віддалена від лінії фронту, також відчуває тягар війни. Війна не оминула жодного куточка України — навіть крайнього заходу, переважно сільськогосподарського регіону, всіяного фермерськими селами та розділеного посередині Карпатськими горами, який довгий час вважався місцем притулку. Російські авіаудари досягли гір і навіть невеликих міст, оскільки Москва намагається знищити лінії електропередач, що з’єднують енергомережу України з її сусідами з Європейського Союзу. Мільйони переміщених осіб розкидані по всій країні, особливо на заході.

The Guardian:

Британські журналісти The Guardian написали про те, що в Норвегії поліція заарештувала колишнього командира групи Вагнера Андрія Медведєва, який втік туди. Він просить притулку після того, як заявив, що був свідком воєнних злочинів в Україні й боїться депортації до Росії. Норвезький адвокат Медведєва каже, що поліція вирішила затримати Медведєва в неділю ввечері після "сильних розбіжностей" з колишнім солдатом Вагнера щодо умов життя в безпечному будинку, де він проживав з моменту прибуття до Норвегії. "Він перебував на громадських засадах у притулку. Якщо він відмовляється бути там, його мають або відпустити, або затримати", — сказав адвокат і додав, що Медведєва зараз відправляють в ізолятор тимчасового тримання.

Також у The Guardian відзначили слова речника Кремля про те, чи буде російський диктатор Володимир Путін балотуватися на переобрання у 2024 році. Дмитро Пєсков заявив, що "зарано говорити" про можливе переобрання президента у 2024 році. Відповідаючи на питання про те, чи Кремль вже почав готуватися до кампанії з перевиборів, Пєсков сказав, що про це "ще рано" говорити, оскільки у Кремля "багато поточних справ". У 2021 році Путін підписав закон, який дозволить йому балотуватися на посаду президента ще двічі за своє життя, потенційно залишаючись на посаді до 2036 року. Якщо він залишиться при владі до 2036 року, його термін перебування перевершить навіть Йосипа Сталіна, який правив Радянським Союзом протягом 29 років.

Politico:

Американська медіаорганізація в галузі політичної журналістики Politico опублікувала заяву нового голови комітету у закордонних справах Палати представників, конгресмена республіканця Майкла МакКола про те, щоб США надіслали танки Україні, щоб таким чином змусити Німеччину зробити теж такий крок. "Навіть, якщо сказати, що ми збираємося поставити танки "Абрамс", я думаю, цього буде достатньо для Німеччини, щоб розв’язати проблему з "поставкою леопардів", – сказав конгресмен Майкл МакКол. Такий крок, на думку конгресмена, може уникнути тривалої кривавої війни на виснаження, яку МакКол назвав "повільною кровотечою без шансів на перемогу".

CNN:

У CNN написали репортаж про те, як час російського наступу наближається, Україна поспішає навчати військових новій західній зброї. За кілька кілометрів від кордону з Білоруссю українські війська тренуються до, на їхню думку, жорстокої весни. Застарілі танки Т-72, деякі з яких удвічі старші за їхні екіпажі, стріляють у туман, а наземні війська вправляються у штурмі покинутих будівель. Частина тренувань проходить у моторошно тихому містечку Прип’ять, спустошеному після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Поки війська проходять курси, генерал-лейтенант Сергій Наєв отримує дюжину пікапів, озброєних великокаліберними кулеметами та зенітними установками. Ця ініціатива фінансується краудінгом, щоб допомогти Україні відбити безпілотники іранського виробництва, що завдали величезної шкоди енергетичній інфраструктурі України.

"Звичайно, нам потрібна велика кількість західних танків. Вони набагато кращі за радянські зразки й можуть допомогти нам просунутися", – сказав Наєв – "Ми створюємо нові військові частини. І від їх боєготовності залежатимуть наші подальші дії. Тому допомога Заходу є надзвичайно важливою",

Також у CNN відзначили, що Латвія послабить дипломатичні відносини з Росією. Це заявив міністр закордонних справ цієї країни Едгарс Рінкевичс. Рішення було прийнято на знак солідарності з Естонією, і воно набуде чинності 24 лютого, додав він. Цей крок був зроблений після того, як Москва погіршила дипломатичні відносини з Естонією та вислала естонського посла через звинувачення в "русофобії".

BBC:

Британські журналісти BBC написали статтю про німецькі танки, які так і не поставили ще в Україну. Зокрема, у BBC цитували слова міністра закордонних справ Німеччини Анни Бербок, яка заявила, що "не стане на заваді" Польщі, якщо вона відправить в Україну танки Leopard 2. Раніше Україна закликала Захід надати танки німецького виробництва, які, як стверджується, допоможуть перемогти Росію. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив BBC, що Німеччина має сили "врятувати життя багатьох українських солдатів". Але Німеччина ще не погодилася, а її експортні закони стояли на шляху Польщі.

Також у BBC акцентували на візиті міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова до ПАР, адже Південна Африка продовжує "захищати" своє рішення провести наступного місяця спільні військові навчання з Росією та Китаєм. Міністр закордонних справ ПАР Наледі Пандор засудив "подвійні стандарти", згідно з якими одні країни можуть виконувати такі навчання, а інші - ні.

Gazeta Wyborcza:

Польські журналісти відзначили, що 2022 рік приніс портам Республіки Польща рекордне зростання товарообігу великою мірою через війну в Україні. Переправа товарів в польських портах зросла на 18% до найвищого за всю історію обсягу в 133 мільйони тонн, повідомив у понеділок заступник міністра Марек Грубарчик. Зростання включає наслідки війни в Україні та збільшення переправляння вугілля, палива, зерна та зброї.

Також у Gazeta Wyborcza написали статтю про те, чому Папа Римський не збирається їхати в Україну, адже "йому немає, що сказати". Папа пам'ятає про запрошення, але він хотів би здійснити цей візит у потрібний час, а зараз, схоже, не так, — так відповів журналістам архієпископ Пол Галлахер, секретар Ватикану у відносинах з державами. Минулого тижня глава дипломатії Ватикану кілька разів говорив про війну в Україні, припускаючи, що слід визнати, що її результат не задовольнить жодну зі сторін. 

Польські журналісти також акцентували на російському дисиденті Іллі Яшину, який відбуває 8,5 років ув'язнення у виправно-трудових таборах. Він дав інтерв'ю кореспонденту "La Repubblica": "Путін став джерелом нестабільності та загрозою для всіх, включаючи Кремль. Заходу варто цим скористатися". Так звучить назва статті в якій він каже, що зараз Володимир Путін сподівається заморозити конфлікт і цього не можна допускати.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Статті
Новини
США
Папа Римський Франциск
Світ про Україну
Читайте також:
22 січня, 2023 неділя
"Вбили в автівці СБУ, а тіло викинули на вулицю": Буданов розкрив подробиці загибелі учасника переговорів з РФ Кірєєва
22 січня, 2023 неділя
Данілов назвав завдання Путіна під час нового наступу
Автор Антін Борковський
22 січня, 2023 неділя
В Росії Путін зазнав другої великої поразки, яку можна порівняти із відступом з-під Києва, - Піонтковський
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.84
    Купівля 39.84
    Продаж 40.52
  • EUR
    Купівля 42.33
    Продаж 43.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
23 січня
22:35
танки Leopard
Польща надішле Німеччині офіційний запит на дозвіл передати Україні танки Leopard найближчими днями
22:26
Кулеба
Кулеба подякував Кувейту за підтримку України
22:09
світло
Світло в оселях киян минулого тижня в середньому було по 19 годин на добу, - ДТЕК
22:02
У майбутній Україні не може бути місця для тих, хто використовує державні ресурси для власного збагачення – посол США Бріджит Брінк
22:00
На фото: дружина Редіса Катерина Прокопенко
Близько 2 000 воїнів з “Азовсталі” досі в полоні - дружина командира полку "Азов" Катерина Прокопенко
21:56
Віталій Портников
Віталій Портников: Якщо ми і в цій ситуації не зможемо побудувати успішну державу – це буде вироком всім нам
21:55
Ексклюзив
Віктор Орбан
"Угорським політикам не треба їхати до Бучі, можна згадати про радянські танки в Будапешті": експерт Хара про блокування допомоги ЄС Україні
21:54
санкції проти Росії
Вісім країн приєдналися до санкцій ЄС через агресію РФ в Україні
21:43
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Війна артилерії. Україна зрівнюється в кількості боєприпасів з РФ. Колонка Сергія Згурця
21:38
Німеччина уряд
Війна РФ в Україні цьогоріч коштуватиме німецькій економіці €175 млрд
21:18
Дві українські пам'ятні монети стали найкращими у міжнародному конкурсі
20:27
Володимир Зеленський
"Це буде найбільший економічний проєкт нашого часу в Європі": Зеленський закликав американський бізнес долучатися до відбудови України після війни
20:07
OPINION
Христина Лукащук
Лагідна українізація вже відбулася
20:05
Україна Євросоюз
ЄС схвалив надання Україні €500 млн військової допомоги
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 334 дня війни: новий транш військової допомоги від ЄС, знищення російських штурмовиків та призначення українки віцепрезиденткою ПАРЄ
19:20
Президент Ірану Райсі погрожує учасникам заворушень "рішучою відповіддю"
США оголосили про нові санкції проти Ірану через придушення мирних протестів
19:18
ЗСУ, артилерія
Сили Оборони відбили всі атаки росіян на Куп’янському напрямку: зведення Генштабу 
19:15
Туреччина
У Стамбулі пройде саміт про війну в Україні перед річницею вторгнення РФ, - представництво ЄС у Туреччині
19:05
Яценюк на КБФ: Вірю, що буде ще одна Нобелівська премія - за перемогу демократії над мороком російської диктатури
18:31
військові Молдови
Молдова планує провести військові навчання на всіх полігонах країни
18:30
Ексклюзив
Нарада Путіна з командувачами військ, які воюють проти України
Путінський режим боїться, що Україна вже може завдавати ударів по центрах прийняття рішень у Москві, - військовий експерт Самусь
18:26
Росіяни обстріляли Сумщину, є загибла та двоє поранених
18:16
Нідерланди перекинуть до Польщі вісім винищувачів F-35
Нідерланди перекинуть до Польщі вісім винищувачів F-35
18:11
Віола фон Крамон
Союзники повинні посилити тиск на Німеччину щодо надання Україні танків Leopard, – євродепутатка фон Крамон
18:07
OPINION
Олександр Вільчинський
Біль моя Білорусь-сія
18:06
Міністерство оборони
Резніков залишається на посаді, а нардепи ініціюють законопроєкт про часткове відкриття інформації про закупівлі: комітет Ради провів засідання щодо скандалу по продуктах для ЗСУ
17:57
Андрій Коболєв
ВАКС залишив клопотання щодо тримання під вартою ексголови Нафтогазу Коболєва без задоволення
17:48
СБУ затримала зловмисників у Києві
"Продавали" росіянам українські паспорти по $10 тис: СБУ затримала зловмисників у Києві
17:36
На Берлінському кінофестивалі презентують фільм Шона Пенна про Зеленського та початок війни в Україні
17:11
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:06
Анонс
Путлєр розпочав війну, щоб закінчити війну. Програма "Конєц спЄцопЄрацИЇ" о 18:00
17:04
Су-25
ЗСУ знищили російські штурмовики Су-25, гелікоптер Ка-52 й дві ракети Х-59
17:00
Почесна лекція Київського безпекового форуму з нагоди Дня Соборності України. НАЖИВО
17:00
Оновлено
Угорщина
Угорщина не блокуватиме черговий транш допомоги ЄС для України
16:59
Кріштіану Роналду та Фернандо Сантуш (праворуч)
Збірну Польщі замість Шевченка очолить переможець Євро-2016
16:55
Змінні зірки у Туманності Оріона
Hubble сфотографував яскраві змінні зірки у Туманності Оріона
16:46
Порошенко у штаб-квартирі НАТО: наступальна зброя потрібна Україні у січні-лютому, доки росія не кинула на фронт нову хвилю мобілізованих
16:39
Ексклюзив
путін та шойгу
Путін зробив найвищу ставку на Шойгу та Герасимова, - військовий експерт Черник
16:35
Френк Лемпард
"Евертон", за який грає Миколенко, вирішив звільнити головного тренера
16:32
НАБУ
Розслідування про можливе зловживання Міноборони при закупівлях продуктів для військових розпочалося ще до публікацій ЗМІ, - НАБУ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV