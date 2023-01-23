Про це і не тільки світові ЗМІ писали 23 січня.

The New York Times:

Американське видання відзначає, що все більше зростає тиск на Німеччину, щоб та дозволила передати Україні свої бойові танки Leopard 2, які є на складі багатьох європейських країн і які Київ вважає ключовими для своїх військових дій, оскільки очікується, що бойові дії знову посиляться цієї весни. Польські офіційні особи були одними з найгучніших голосів, які закликали Німеччину підписати необхідні документи, які та зобов’язана зробити за законом як виробник цих танків.

Також у The New York Times зробили наголос на обіцянці президента Володимира Зеленського щодо боротьби з корупцією після звільнення топчиновника за розтрату держгрошей. Однак у виданні додають, що корупція вразила Україну задовго до того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення наприкінці лютого.

"І хоча боротьба з російською агресією була основною метою уряду пана Зеленського, корупція залишалася пріоритетом — особливо враховуючи, що в країну надходять зброя та допомога на сотні мільйонів доларів, а ціна за зусилля з відновлення, за оцінками, становить мільярди. Пан Зеленський, який прийшов до влади у 2019 році з обіцянкою подолати корупцію, визнав у своєму нічному зверненні в неділю, що "головна увага уряду зосереджена на обороні, зовнішній політиці та війні", - пишуть журналісти.

Крім цього, у The New York Times написали статтю про російських агентів, яких підозрюють у керівництві ультраправою групою для розсилки бомб в Іспанії. Офіційні особи США кажуть, що операція може бути своєрідним сигналом Росії про те, що країна та її ставленики можуть здійснити нові терористичні дії в Європі, якщо країни продовжуватимуть підтримувати Україну.

The Washington Post:

У виданні The Washington Post відзначають, що Польща бачить "промінчик надії" доставити в Україну німецькі танки Leopard. Прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький заявив у понеділок, що Варшава подасть запит до Німеччини про реекспорт своїх танків в Україну після того, як Берлін дав зрозуміти, що не блокуватиме такий крок. Після недільних коментарів міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, Польща бачить "проблиск надії" на те, що її німецькі танки Leopard 2 можуть бути відправлені в Україну, сказав Моравецький. Берлін поки що зупинився на розблокуванні пакета німецьких танків Leopard 2 для України, заявивши, що хоче діяти обережно на тлі побоювань, що її будуть розглядати як "учасника" війни. Оскільки Німеччина виробляє Leopard 2, один із найдосконаліших бойових танків Європи, її дозвіл потрібен для реекспорту танка будь-якою з понад десятка країн, які його використовують.

Американські журналісти також присвятили окрему статтю західній частині України, відзначивши, що хоч та віддалена від лінії фронту, також відчуває тягар війни. Війна не оминула жодного куточка України — навіть крайнього заходу, переважно сільськогосподарського регіону, всіяного фермерськими селами та розділеного посередині Карпатськими горами, який довгий час вважався місцем притулку. Російські авіаудари досягли гір і навіть невеликих міст, оскільки Москва намагається знищити лінії електропередач, що з’єднують енергомережу України з її сусідами з Європейського Союзу. Мільйони переміщених осіб розкидані по всій країні, особливо на заході.

The Guardian:

Британські журналісти The Guardian написали про те, що в Норвегії поліція заарештувала колишнього командира групи Вагнера Андрія Медведєва, який втік туди. Він просить притулку після того, як заявив, що був свідком воєнних злочинів в Україні й боїться депортації до Росії. Норвезький адвокат Медведєва каже, що поліція вирішила затримати Медведєва в неділю ввечері після "сильних розбіжностей" з колишнім солдатом Вагнера щодо умов життя в безпечному будинку, де він проживав з моменту прибуття до Норвегії. "Він перебував на громадських засадах у притулку. Якщо він відмовляється бути там, його мають або відпустити, або затримати", — сказав адвокат і додав, що Медведєва зараз відправляють в ізолятор тимчасового тримання.

Також у The Guardian відзначили слова речника Кремля про те, чи буде російський диктатор Володимир Путін балотуватися на переобрання у 2024 році. Дмитро Пєсков заявив, що "зарано говорити" про можливе переобрання президента у 2024 році. Відповідаючи на питання про те, чи Кремль вже почав готуватися до кампанії з перевиборів, Пєсков сказав, що про це "ще рано" говорити, оскільки у Кремля "багато поточних справ". У 2021 році Путін підписав закон, який дозволить йому балотуватися на посаду президента ще двічі за своє життя, потенційно залишаючись на посаді до 2036 року. Якщо він залишиться при владі до 2036 року, його термін перебування перевершить навіть Йосипа Сталіна, який правив Радянським Союзом протягом 29 років.

Politico:

Американська медіаорганізація в галузі політичної журналістики Politico опублікувала заяву нового голови комітету у закордонних справах Палати представників, конгресмена республіканця Майкла МакКола про те, щоб США надіслали танки Україні, щоб таким чином змусити Німеччину зробити теж такий крок. "Навіть, якщо сказати, що ми збираємося поставити танки "Абрамс", я думаю, цього буде достатньо для Німеччини, щоб розв’язати проблему з "поставкою леопардів", – сказав конгресмен Майкл МакКол. Такий крок, на думку конгресмена, може уникнути тривалої кривавої війни на виснаження, яку МакКол назвав "повільною кровотечою без шансів на перемогу".

CNN:

У CNN написали репортаж про те, як час російського наступу наближається, Україна поспішає навчати військових новій західній зброї. За кілька кілометрів від кордону з Білоруссю українські війська тренуються до, на їхню думку, жорстокої весни. Застарілі танки Т-72, деякі з яких удвічі старші за їхні екіпажі, стріляють у туман, а наземні війська вправляються у штурмі покинутих будівель. Частина тренувань проходить у моторошно тихому містечку Прип’ять, спустошеному після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Поки війська проходять курси, генерал-лейтенант Сергій Наєв отримує дюжину пікапів, озброєних великокаліберними кулеметами та зенітними установками. Ця ініціатива фінансується краудінгом, щоб допомогти Україні відбити безпілотники іранського виробництва, що завдали величезної шкоди енергетичній інфраструктурі України.

"Звичайно, нам потрібна велика кількість західних танків. Вони набагато кращі за радянські зразки й можуть допомогти нам просунутися", – сказав Наєв – "Ми створюємо нові військові частини. І від їх боєготовності залежатимуть наші подальші дії. Тому допомога Заходу є надзвичайно важливою",

Також у CNN відзначили, що Латвія послабить дипломатичні відносини з Росією. Це заявив міністр закордонних справ цієї країни Едгарс Рінкевичс. Рішення було прийнято на знак солідарності з Естонією, і воно набуде чинності 24 лютого, додав він. Цей крок був зроблений після того, як Москва погіршила дипломатичні відносини з Естонією та вислала естонського посла через звинувачення в "русофобії".

BBC:

Британські журналісти BBC написали статтю про німецькі танки, які так і не поставили ще в Україну. Зокрема, у BBC цитували слова міністра закордонних справ Німеччини Анни Бербок, яка заявила, що "не стане на заваді" Польщі, якщо вона відправить в Україну танки Leopard 2. Раніше Україна закликала Захід надати танки німецького виробництва, які, як стверджується, допоможуть перемогти Росію. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив BBC, що Німеччина має сили "врятувати життя багатьох українських солдатів". Але Німеччина ще не погодилася, а її експортні закони стояли на шляху Польщі.

Також у BBC акцентували на візиті міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова до ПАР, адже Південна Африка продовжує "захищати" своє рішення провести наступного місяця спільні військові навчання з Росією та Китаєм. Міністр закордонних справ ПАР Наледі Пандор засудив "подвійні стандарти", згідно з якими одні країни можуть виконувати такі навчання, а інші - ні.

Gazeta Wyborcza:

Польські журналісти відзначили, що 2022 рік приніс портам Республіки Польща рекордне зростання товарообігу великою мірою через війну в Україні. Переправа товарів в польських портах зросла на 18% до найвищого за всю історію обсягу в 133 мільйони тонн, повідомив у понеділок заступник міністра Марек Грубарчик. Зростання включає наслідки війни в Україні та збільшення переправляння вугілля, палива, зерна та зброї.

Також у Gazeta Wyborcza написали статтю про те, чому Папа Римський не збирається їхати в Україну, адже "йому немає, що сказати". Папа пам'ятає про запрошення, але він хотів би здійснити цей візит у потрібний час, а зараз, схоже, не так, — так відповів журналістам архієпископ Пол Галлахер, секретар Ватикану у відносинах з державами. Минулого тижня глава дипломатії Ватикану кілька разів говорив про війну в Україні, припускаючи, що слід визнати, що її результат не задовольнить жодну зі сторін.

Польські журналісти також акцентували на російському дисиденті Іллі Яшину, який відбуває 8,5 років ув'язнення у виправно-трудових таборах. Він дав інтерв'ю кореспонденту "La Repubblica": "Путін став джерелом нестабільності та загрозою для всіх, включаючи Кремль. Заходу варто цим скористатися". Так звучить назва статті в якій він каже, що зараз Володимир Путін сподівається заморозити конфлікт і цього не можна допускати.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.