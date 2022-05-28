Німецька косметична компанія Wella припиняє постачання до Росії

Про це передає Коммерсант з посиланням на звернення керівництва компанії до власних партнерів.

У листі йдеться про те, що Wella більше не виробляє і не продає продукцію під своїми брендами в Росії, а права власності на бізнес будуть передані місцевій команді топменеджерів.

Відомо, що Wella пропрацювала у РФ 28 років. У 2021 році виторг компанії складав 1,7 млрд рублів, чистий прибуток – 208 млн рублів. Вихід компанії стане серйозним ударом по промисловості.

"У бізнес- та преміумсегментах косметики для фарбування, з якою працювали російські салони, продукція Wella займала 40%", - заявила омбудсмен Асоціації підприємців індустрії краси Лялі Садикова.

За її словами, майже вся продукція Wella постачалася на ринок з-за кордону, за винятком бренду Londa, який був локалізований на заводі у Дзержинську у 2021 році. Через вихід компанії салонам краси доведеться переходити на іншу косметику та переучувати майстрів.

Нагадаємо, AliExpress, Emerson Electric та ще 5 компаній також оголосили про відхід чи обмеження роботи на ринках Росії та Білорусі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb