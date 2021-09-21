Німецькі екологи подали позов, щоб BMW і Mercedes-Benz відмовились від бензинових двигунів до 2030 року

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна



Екологи закликають компанії виконати реформи з урахуванням захисту клімату, зокрема значно скоротити викиди СО2 машинами.



До 2030 року компанії повинні відмовитися від продажу автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння.

BMW повідомив, що відкинув вимоги DUH. Там заявили, що подібні рішення ухвалює парламент,

У заяві Mercedes-Benz зазначається, що компанія "вже давно чітко заявила про перетворення з метою уникнення негативного впливу на клімат".

Адвокат екологів Ремо Клінгер зазначив, що вони очікували таких відповідей і наступного року розпочнуться суди.