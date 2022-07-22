Німецький клуб домовився про трансфер 18-річного футболіста "Динамо"
Литовський півзахисник київського "Динамо" Тітас Бузас продовжить кар'єру в німецькому "Аугсбурзі"
Про це повідомляє Sportas.lt.
18-річний хавбек Тітас Бузас підписав контракт з "Аугсбургом" на 2 роки. Фінансові умови контракту не повідомляються.
Бузас – вихованець португальського "Белененсеша". У серпні 2021 року перейшов у київське "Динамо" з литовської "Дайнави" у статусі вільного агента і виступав за молодіжну команду U-19.
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